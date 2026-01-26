Mostra Shoah
Da Trani l'arte che ricorda la Shoah: fino al 9 febbraio una mostra al Distum di Foggia

La bi-personale di Sędek e Russo Galante è organizzata dall'Associazione "Lacarvella"

Trani - lunedì 26 gennaio 2026 7.26
Il Dipartimento di Studi umanistici dell'Università di Foggia, in occasione della Giornata della Memoria, ospiterà nelle sue due sedi di Via Arpi 155 e 176, dal 26 gennaio al 9 febbraio, la mostra "L'Arte della Memoria. Mai più. Fiamme e Fuoco".

La bi-personale di Arkadiusz Sędek e Antonio Russo Galante, realizzata sotto il Coordinamento scientifico della Prof.ssa Barbara De Serio e organizzata dall'Associazione artistico-culturale "Lacarvella" di Trani, nasce per ricordare la tragedia della Shoah che ha coinvolto materialmente la Germania, la Polonia e tutta l'Europa, ed eticamente l'intero pianeta.

La mostra, dopo aver toccato le tappe di Castano Primo, Buscate, Arconate, Conversano e Trani, arriva all'Università di Foggia per essere esposta negli spazi del Distum in Via Arpi 155 e 176, con ingresso gratuito.
L'inaugurazione si terrà il 27 gennaio alle ore 10.
La mostra sarà aperta, con ingresso libero, dal 26 gennaio al 9 febbraio.

Gli artisti
Arkadiusz Sędek
Nato nel 1973, Arkadiusz Sędek è un fotografo e docente di fotografia presso l'Istituto di Belle Arti dell'Università di Jan Kochanowski. Ha studiato fotografia all'Istituto Italiano di Fotografia a Roma e pittura all'Università di Jan Kochanowski. Ha collaborato con agenzie di moda milanesi e ha presentato le sue opere in numerose mostre personali e collettive in Italia e all'estero, tra cui Roma, Barcellona, Colonia, Valencia, Messico, Chiayi (Taiwan) e Brownsville (Stati Uniti).

Antonio Russo Galante
Antonio Russo Galante è un artista e professore di Arte e Immagine presso gli Istituti d'Istruzione Secondaria di Primo Grado. Nato a Milano il 24 Novembre 1981, ha origini pugliesi e ha fondato l'Associazione Artistica Nazionale "La Carvella" nel 2000. La sua arte si caratterizza per tre fasi principali: la fase della conoscenza, la fase scolastica e la fase digitale.
