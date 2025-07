L'Associazione Lacarvella: un nuovo percorso per l'arte e la cultura a Trani

Dopo il grande successo della mostra in Piazza Regia Udienza, l'Associazione Lacarvella di Trani offrirà ai visitatori un'esperienza unica e arricchente, un'occasione per conoscere anche la storica associazione, fondata con l'obiettivo di promuovere l'arte e la cultura. L'occasione sarà l'inaugurazione, si terrà lunedì 21 luglio alle ore 19:00, di una mostra, presso la sede in via Mausoleo , 25 che si affaccerà in Corso Cavour toccando anche via Goffredo, aperta a tutta la cittadinanza che potranno scoprire le opere di numerosi artisti di spicco, tra cui: Fonte, Iera, Galante, e molti altri artisti. Il percorso artistico sarà un'occasione per scoprire la città di Trani e la sua ricca storia artistica e culturale L'Associazione Lacarvella è un luogo dove la creatività e la passione per l'arte si incontrano, creando un ambiente unico e stimolante per tutti coloro che la visitano, la cittadinanza è invitata.