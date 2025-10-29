Paraculissima OFF arriva in Puglia: tre giorni di arte e fumetti a Trani

Il programma:

Ore 9:30 – 12:30 → Mostre a tema e laboratori creativi

Ore 17:00 – 19:00 → Seminario "Scrivere: perché?" e "L'idea di romanzo"

Ore 19:30 → Performance di apertura con Angela Bini

Ore 9:30 – 12:30 → Attività per bambini e famiglie e mostre a tema

Ore 15:30 → Evento speciale con l'Università della Terza Età: "L'arte come strumento di crescita personale"

Ore 17:00 – 19:00 → Seminario "Mondo reale e mondi narrativi" e "Il foglio bianco"

Ore 19:30 → Performance musicali e proiezioni

Ore 9:30 – 12:30 → Festa del Fumetto Conferenza: "Il fumetto come forma d'arte: storia, tecniche e prospettive" Mostra di fumetti e illustrazioni Incontri con gli autori

Ore 10:00 → "Leggere e scrivere, autore e lettore" e "Facciamo il punto" con Guido Croci Esposizione mostra collettiva Festa del Fumetto

Dopo il successo dell'edizione nazionale a Settimo Torinese, PARACULISSIMA – Tutta l'Arte per Tutti approda in Puglia con PARACULISSIMA OFF Trani 2025, in programma dal 31 ottobre presso il Centro Polivalente per Anziani di Villa Guastamacchia (Via Sant'Annibale Maria di Francia 41, Trani – BT), gestito dall'Auser di Trani, che si ringrazia per la preziosa ospitalità. Invece il 1 e 2 novembre presso via Mausoleo 25.L'evento, diretto dal Prof. Antonio Russo, gode del patrocinio dell'Associazione ColoriQuadri, ideatrice del format, e della collaborazione dell'Associazione EX – studenti dell'Accademia di Belle Arti di Bari, dell'Associazione Il Colore degli Anni ETS e dell'Auser di Trani.La manifestazione si terrà in contemporanea con l'edizione di Torino e avrà come madrina d'eccezione Angela Bini, voce nota al pubblico per la sua partecipazione a The Voice Senior.PARACULISSIMA è un evento che unisce arte, scrittura, fumetto, musica e performance. Gli artisti presentano direttamente le proprie opere al pubblico, senza filtri né mediazioni, ribaltando i tradizionali meccanismi del mercato dell'arte grazie anche alla formula del baratto: i visitatori possono votare, scambiare e acquisire opere con prodotti tipici, libri, manufatti artigianali e oggetti di design.Il cuore della manifestazione sarà costituito da: Mostre a tema, con artisti pugliesi, nazionali e internazionali. Esposizione mostra collettiva Festa del Fumetto con la presenza di: Bassi Vincenzo (Kenny) Fonte Detullio Luca Potente Norberto Iera Paola Soranna Raffaella Del Giudice Saverio Guglielmi Silvia Tolomeo Antonio Russo Galante . Performance artistiche e musicali, che animeranno Villa Guastamacchia. Incontri e seminari sulla scrittura, il fumetto e i mondi narrativi. Attività per famiglie e bambini, curate dall'Associazione Il Coloredegli Anni ETS. Con PARACULISSIMA OFF Trani 2025, la Puglia entra ufficialmente nella rete nazionale che tocca città come Roma, Firenze, Matera, Perugia, Torino e San Benedetto del Tronto.