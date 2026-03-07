Lacarvella
Lacarvella
Associazioni

Lacarvella presenta il Colore dell'Autismo

Una mostra aperta a tutti per sensibilizzare sull'argomento

Trani - sabato 7 marzo 2026 11.35
In occasione della Giornata Mondiale sull'Autismo, che si celebra il 2 Aprile, l'associazione Lacarvella organizza una mostra aperta a tutti, con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere la consapevolezza sull'autismo.

Il tema della mostra è il colore blu, simbolo di speranza e di inclusione. Tutti sono invitati a partecipare e a esporre le proprie opere, senza alcun limite di stile o tecnica.

La mostra si terrà presso la Sede di via Mausoleo 25 a Trani e sarà un'occasione unica per condividere emozioni e creatività.

Non mancate! Venite a essere protagonisti di questo importante evento e a scoprire le meraviglie dell'arte e dell'autismo.
  • Lacarvella
Altri contenuti a tema
Da Trani l'arte che ricorda la Shoah: fino al 9 febbraio una mostra al Distum di Foggia Eventi e cultura Da Trani l'arte che ricorda la Shoah: fino al 9 febbraio una mostra al Distum di Foggia La bi-personale di Sędek e Russo Galante è organizzata dall'Associazione "Lacarvella"
Al via il concorso "La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026" dell'associazione Lacarvella Al via il concorso "La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026" dell'associazione Lacarvella Creatività, tradizione e spirito natalizio in mostra
Paraculissima OFF arriva in Puglia: tre giorni di arte e fumetti a Trani Eventi e cultura Paraculissima OFF arriva in Puglia: tre giorni di arte e fumetti a Trani Dal 31 ottobre seminari, incontri e la formula unica del baratto per acquisire le opere
"Attualità in pillole" a Trani: debutto positivo per la rassegna "Attualità in pillole" a Trani: debutto positivo per la rassegna A "LACARVELLA" il dibattito sul conflitto Israele-Palestina
6 “L’ultimo giorno di Gaza”, l'associazione Lacarvella fa rumore contro la guerra “L’ultimo giorno di Gaza”, l'associazione Lacarvella fa rumore contro la guerra Un gesto simbolico per rompere il silenzio sul dramma umanitario
L'Associazione Lacarvella: un nuovo percorso per l'arte e la cultura a Trani L'Associazione Lacarvella: un nuovo percorso per l'arte e la cultura a Trani Inaugurazione della mostra dal 26 luglio, ore 21:00, presso il Centro Artistico
Al via "La bellezza del Natale”, il concorso per presepi costruiti in casa e in luoghi chiusi Eventi e cultura Al via "La bellezza del Natale”, il concorso per presepi costruiti in casa e in luoghi chiusi L'iniziativa dell'associazione "Lacarvella" nacque nel 2013 con la collaborazione di "La Maria del porto"
Sguardi, la mostra di Silvia Tolomeo con l’Associazione Lacarvella Eventi e cultura Sguardi, la mostra di Silvia Tolomeo con l’Associazione Lacarvella In programma una nuova esposizione d’arte in Via Mausoleo
Oggi incontro pubblico sul referendum: alla Biblioteca Bovio le ragioni del “Sì”
7 marzo 2026 Oggi incontro pubblico sul referendum: alla Biblioteca Bovio le ragioni del “Sì”
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
7 marzo 2026 Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
Gli studenti del Comprensivo di Trani al Teatro Petruzzelli di Bari per il Falstaff di Verdi
7 marzo 2026 Gli studenti del Comprensivo di Trani al Teatro Petruzzelli di Bari per il Falstaff di Verdi
A Trani l’incontro ecumenico del gruppo Fons Unitatis nella Chiesa del Carmine
7 marzo 2026 A Trani l’incontro ecumenico del gruppo Fons Unitatis nella Chiesa del Carmine
Marinaro scende in campo: “Sarò candidato sindaco. Trani ha bisogno di partecipazione e dignità”
7 marzo 2026 Marinaro scende in campo: “Sarò candidato sindaco. Trani ha bisogno di partecipazione e dignità”
Referendum sulla giustizia, gazebo informativo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale domenica in Via San Giorgio
7 marzo 2026 Referendum sulla giustizia, gazebo informativo di Fratelli d’Italia e Gioventù Nazionale domenica in Via San Giorgio
Giornata mondiale dell'obesità
7 marzo 2026 Giornata mondiale dell'obesità
Referendum 26, info su voto assistito, accompagnamento ai seggi e rilascio certificazioni mediche
7 marzo 2026 Referendum 26, info su voto assistito, accompagnamento ai seggi e rilascio certificazioni mediche
V.Bisceglie-Trani, Moscelli: «Eccellenza quanto prima. Sconfitta? L’abbiamo digerita»
6 marzo 2026 V.Bisceglie-Trani, Moscelli: «Eccellenza quanto prima. Sconfitta? L’abbiamo digerita»
Anziana trovata sola in casa: il dramma silenzioso della solitudine vicino a noi
6 marzo 2026 Anziana trovata sola in casa: il dramma silenzioso della solitudine vicino a noi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.