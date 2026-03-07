Associazioni
Lacarvella presenta il Colore dell'Autismo
Una mostra aperta a tutti per sensibilizzare sull'argomento
Trani - sabato 7 marzo 2026 11.35
In occasione della Giornata Mondiale sull'Autismo, che si celebra il 2 Aprile, l'associazione Lacarvella organizza una mostra aperta a tutti, con l'obiettivo di sensibilizzare e promuovere la consapevolezza sull'autismo.
Il tema della mostra è il colore blu, simbolo di speranza e di inclusione. Tutti sono invitati a partecipare e a esporre le proprie opere, senza alcun limite di stile o tecnica.
La mostra si terrà presso la Sede di via Mausoleo 25 a Trani e sarà un'occasione unica per condividere emozioni e creatività.
Non mancate! Venite a essere protagonisti di questo importante evento e a scoprire le meraviglie dell'arte e dell'autismo.
