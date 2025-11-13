Associazioni
Al via il concorso "La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026" dell'associazione Lacarvella
Creatività, tradizione e spirito natalizio in mostra
Trani - giovedì 13 novembre 2025 8.03
L'Associazione Nazionale Lacarvella lancia il concorso "La Bellezza del Natale – Presepi 2025/2026", un'iniziativa aperta a tutti coloro che desiderano esprimere la propria creatività attraverso la magia del presepe.
Dal 8 al 22 dicembre 2025, sarà possibile partecipare gratuitamente inviando foto o video del proprio presepe all'indirizzo email lacarvella@yahoo.it.
Tre le categorie in gara, che saranno premiate con un attestato di partecipazione:
- Presepe più originale
- Presepe più artistico
- Presepe più spontaneo
La votazione avverrà il 5 gennaio 2026 grazie al contributo di una giuria dedicata, che valuterà le opere inviate.
Un'iniziativa all'insegna della tradizione, della condivisione e del calore del Natale, che mira a valorizzare l'ingegno e il sentimento di chi, ogni anno, trasforma la propria casa in un piccolo angolo di Betlemme.
