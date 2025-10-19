Associazione Lacarvella. <span>Foto Credits</span>
Associazione Lacarvella. Foto Credits
Associazioni

"Attualità in pillole" a Trani: debutto positivo per la rassegna

A "LACARVELLA" il dibattito sul conflitto Israele-Palestina

Trani - domenica 19 ottobre 2025
Venerdì 17 ottobre si è tenuto per la rassegna "Attualità in pillole", curata dal prof. Antonio Russo, il primo incontro con il sociologo Guido Croci a Trani, il tema dibattuto è stato: "Il conflitto tra Israele e Palestina è una guerra d'élite?", la partecipazione del pubblico, che ha superato le aspettative, ha soddisfatto gli organizzatori, che annunciano una formula che avrà cadenza settimanale, ogni venerdì dalle ore 18.30 alle 19.30 presso LACARVELLA in Via Mausoleo, 25, con appuntamenti fissi per ottobre e novembre.

Gli argomenti che saranno dibattuti saranno di grande interesse e attualità. Questi i prossimi appuntamenti programmati:
  • 24 ottobre: Morti sul lavoro: l'intelligenza artificiale ci salverà?
  • 07 novembre: Sfida tecnologica e futuro del lavoro
  • 21 novembre: L'Università pubblica e il caso delle Telematiche
  • 28 novembre: Che fine abbiamo fatto? Sulla civiltà occidentale
  • Lacarvella
Altri contenuti a tema
6 “L’ultimo giorno di Gaza”, l'associazione Lacarvella fa rumore contro la guerra “L’ultimo giorno di Gaza”, l'associazione Lacarvella fa rumore contro la guerra Un gesto simbolico per rompere il silenzio sul dramma umanitario
L'Associazione Lacarvella: un nuovo percorso per l'arte e la cultura a Trani L'Associazione Lacarvella: un nuovo percorso per l'arte e la cultura a Trani Inaugurazione della mostra dal 26 luglio, ore 21:00, presso il Centro Artistico
Al via "La bellezza del Natale”, il concorso per presepi costruiti in casa e in luoghi chiusi Eventi e cultura Al via "La bellezza del Natale”, il concorso per presepi costruiti in casa e in luoghi chiusi L'iniziativa dell'associazione "Lacarvella" nacque nel 2013 con la collaborazione di "La Maria del porto"
Sguardi, la mostra di Silvia Tolomeo con l’Associazione Lacarvella Eventi e cultura Sguardi, la mostra di Silvia Tolomeo con l’Associazione Lacarvella In programma una nuova esposizione d’arte in Via Mausoleo
"Incontri d'arte": inaugurata la nuova mostra del centro culturale "Lacarvella" Eventi e cultura "Incontri d'arte": inaugurata la nuova mostra del centro culturale "Lacarvella" Conferita la carica di socio onorario ad Antonio Faconda,che fu l' ideatore della maschera Moscatina
Lacarvella di Trani presenta "Ferragosto nell'arte", una notte a Castel del Monte all'insegna della creatività Eventi e cultura Lacarvella di Trani presenta "Ferragosto nell'arte", una notte a Castel del Monte all'insegna della creatività L’ingresso è gratuito con prenotazione alla associazione culturale tranese
Un nuovo direttivo e una nuova sede estiva per l'associazione culturale Lacarvella Eventi e cultura Un nuovo direttivo e una nuova sede estiva per l'associazione culturale Lacarvella La Aps è presente su tutto il territorio nazionale con collegamenti anche all'estero
L'associazione Lacarvella presenta il nuovo progetto "Land Art Puglia" Eventi e cultura L'associazione Lacarvella presenta il nuovo progetto "Land Art Puglia" L'iniziativa diffusa nel territorio e improntata alla sostenibilità artistica e ambientale
Trani, prosegue "Un mondo che scompare ": ancora tempo per visitare la mostra di Gaiotti al Monastero di Colonna
19 ottobre 2025 Trani, prosegue "Un mondo che scompare": ancora tempo per visitare la mostra di Gaiotti al Monastero di Colonna
"Un caffè con RispettiAMO Trani ": il movimento incontra la città oggi alle 17:00
19 ottobre 2025 "Un caffè con RispettiAMO Trani": il movimento incontra la città oggi alle 17:00
"Giù le mani dall'informazione ": questa mattina tutti in piazza per Sigfrido Ranucci
19 ottobre 2025 "Giù le mani dall'informazione": questa mattina tutti in piazza per Sigfrido Ranucci
Lavinia Group Volley Trani: entusiasmo e voglia di continuità per la prima in casa contro la Sportilia Bisceglie
19 ottobre 2025 Lavinia Group Volley Trani: entusiasmo e voglia di continuità per la prima in casa contro la Sportilia Bisceglie
Trani, resti di un topo in Via San Giorgio
18 ottobre 2025 Trani, resti di un topo in Via San Giorgio
“Lato Mare”: pianoforte e violino celebrano la Puglia a Palazzo delle Arti “Beltrani”
18 ottobre 2025 “Lato Mare”: pianoforte e violino celebrano la Puglia a Palazzo delle Arti “Beltrani”
Ponte Lama, Azione Trani: "Subito un percorso sicuro per l'ospedale e navette per i residenti "
18 ottobre 2025 Ponte Lama, Azione Trani: "Subito un percorso sicuro per l'ospedale e navette per i residenti"
Intervento di Vigili del Fuoco e 118 in piazzetta Imbriani, donna trovata priva di vita in casa
18 ottobre 2025 Intervento di Vigili del Fuoco e 118 in piazzetta Imbriani, donna trovata priva di vita in casa
La prevenzione ti salva: al fianco delle donne per l'Ottobre Rosa 2025
18 ottobre 2025 La prevenzione ti salva: al fianco delle donne per l'Ottobre Rosa 2025
Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B
18 ottobre 2025 Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.