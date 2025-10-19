"Attualità in pillole" a Trani: debutto positivo per la rassegna

24 ottobre: Morti sul lavoro: l'intelligenza artificiale ci salverà?

07 novembre: Sfida tecnologica e futuro del lavoro

21 novembre: L'Università pubblica e il caso delle Telematiche

28 novembre: Che fine abbiamo fatto? Sulla civiltà occidentale

Venerdì 17 ottobre si è tenuto per la rassegna "Attualità in pillole", curata dal prof. Antonio Russo, il primo incontro con il sociologo Guido Croci a Trani, il tema dibattuto è stato: "Il conflitto tra Israele e Palestina è una guerra d'élite?", la partecipazione del pubblico, che ha superato le aspettative, ha soddisfatto gli organizzatori, che annunciano una formula che avrà cadenza settimanale, ogni venerdì dalle ore 18.30 alle 19.30 presso LACARVELLA in Via Mausoleo, 25, con appuntamenti fissi per ottobre e novembre.Gli argomenti che saranno dibattuti saranno di grande interesse e attualità. Questi i prossimi appuntamenti programmati: