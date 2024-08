Sguardi, la mostra di Silvia Tolomeo con l’Associazione Lacarvella

In programma una nuova esposizione d’arte in Via Mausoleo

Si intitola "Sguardi" la nuova esposizione d'arte, a cura di Silvia Tolomeo, organizzata dall'Associazione Lacarvella. La mostra sarà visitabile, in Via Mausoleo, da venerdì 16 a domenica 18 agosto, dalle ore 20 alle ore 21.L'artista è stata definita "poliedrica e straordinariamente creativa". Ama definire l'arte come una forma di libertà dell'animo. Ha partecipato a numerosissime mostre, sia in Italia che all'estero. La particolarità delle sue opere sta nella tecnica: un unico pennello, colori mescolati direttamente su tela, nessun diluente chimico, ma soltanto olio d'oliva."Silvia Tolomeo – ha dichiarato Antonio Russo, Maestro d'Arte e Presidente dell'Associazione Lacarvella - è attualmente socia onoraria ed è stata Presidente. Siamo orgogliosi di Lei e le rivolgiamo un grande in bocca al lupo per questa nuova mostra. Andrà benissimo, ne sono sicuro. Ci piace l'idea di poter migliorare sempre. Silvia è un'artista eclettica, innovativa e contemporanea, può dare davvero tanto nel mondo dell'arte. Siamo onorati di ospitarla nel centro culturale di Via Mausoleo".L'ingresso è gratuito. La cittadinanza è invitata.