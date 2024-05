L'associazione Lacarvella presenta il nuovo progetto "Land Art Puglia"

Sarà presentato domenica 2 giugno un progetto dotato di estrema cura ed attenzione rivolte all'ambiente partendo proprio dal nostro territorio che sconfinerà oltre fino a raggiungere terre lontanissime in quanto ospiterà per l'occasione artisti piemontesi in una immersione artistico-contemplativa totalizzante che avverrà ai piedi di Castel del Monte, nell'amata terra dell'Imperatore Federico II di Svevia. Gli artisti piemontesiOsvaldo Neirotti Marco Barucci e Cristian Bertonottopotranno personalmente testare gli inebrianti profumi della nostra terra ed assaporare le prelibatezze che essa ci offre al fine di realizzare un'opera scultorea condivisa con i nostri artisti Pugliesi Antonio Russo Galante e Maria Giusi Antolini quale espressione del nostro territorio.A tal proposito vorremmo diffondere un comunicato stampa che inviti la cittadinanza tutta, locale, regionale ed interregionale, i cultori e tutti gli estimatori amanti dell'arte e della naturaDom 2 Giu 2024Lacarvella via Mausoleo 25, Trani e in Hub di via Nigròh 17:00Inaugurazione e Conferenza stampah 19:00Presentazione del libroBlue words di Vittoria BosnaMostra Collettiva e Performance dei CarvellianiDurata Mostra dal 2 al 13 giugnoGiorni festivi: dalle ore 18:30 alle ore 20:00Hub di via NigròSab 8 Giu 2024Infopoint Castel del Monte, AndriaOre 17:00Presentazione opera Land Art dal titolo Ricordi del tempo - Progetto Natura UrbanaDal 6 al 8 giugnoDalle ore 9 alle ore 18Esposizione delle opere degli artisti Antonio Russo Galante, Maria Giusi Antolini, Osvaldo Neirotti, Marco Barucci e Cristian BertolottoDom 9 Giu 2024Chiostro dei Paolotti, ConversanoOre 18:00Presentazione del libroBlue words di Vittoria BosnaMostra Collettiva e Performance dei CarvellianiDurata Mostra dal 9 al 16 giugnoGiorni feriali: dalle ore 9:15 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 19:00Ven 14 Giu 2024Oasi Cristelisa, Contrada San Leonardo, AndriaOre 18:00Vernissage opera Land Art dal titolo La Visione del Futuro dell'artista Osvaldo Neirotti coadiuvato da Marco Barucci e Cristian BertolottoDal 2 al 14 giugnoApertura al pubblico su prenotazionen° whatsapp +39 338 167 7137Sab 15 Giu 2024Cantina Enologo per Amore, Strada Comunale Cacciottoli 1, PutignanoOre 16:00Chiusura progetto artistico LAND ART Arte di Ambientarti nell'ambiente ed Esposizione Opere con Intervento Artistico a cura dei giovani Carvelliani, ringraziamo per l'ospitalità dell'Associazione Culturale PIVOT in occasione della Manifestazione "Amigdalart"Gli Artisti de Lacarvella: Antonio Russo Galante, Maria Giusi Antolini e i giovani Carvelliani Alessandro D'Aloia,Gioele Leserri,Roberto Galli Dachille, Matteo Trovisi eClaudia Carvutto.Recensioni a cura di Marino Pagano, giornalista culturale.L'evento è stato patrocinato dalla Regione Puglia e dalla Presidenza del Consiglio Regionale, dal Comune di Conversano, Trani.In collaborazione con Regione Piemonte, Confcommercio Andria, Gal Castel del Monte e Associazione Musicale il Preludio.Per info www.artisticstudy.comTrani, 30 maggio 2024Cordiali salutiprof. Antonio RussoPresidente Nazionale de Lacarvella