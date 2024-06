Un nuovo direttivo e una nuova sede estiva per l'associazione culturale Lacarvella

In data 2 giugno alle ore 18:00, in via Mausoleo n° 25, presso la sede legale della Associazione si sono riuniti i soci per discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:• Nuova Vicepresidenza Consiglio Direttivo;•Approvazione del Bilancio.A seguito dell'incontro associativo si è stabilito che:Il Presidente Nazionale Prof. Russo Antonio è stato riconfermato;La neo socia Antolini Maria Giusi è stata incaricata alla Vicepresidenza per la Città di Andria;I vicepresidenti Lorusso Giulia,Vicepresidente per la Città di Conversano, ePorcelluzzi Alessandro, Vicepresidente Nazionale,sono stati riconfermati;Idem per:Il segretario nazionale e tesoriere:Cupertino Salvatore;Il delegato all'estero:Arkadiusz Sedek, Norberto Iera;Il delegato alla comunicazione:Marino Pagano;Delegato del nord Italia Franca balla e invece delegato del Sud Italia Gennaro RussoIl revisore dei conti Galante Camilla Annalisa Di Pentima.Novità è la nascita della sede estiva in Contrada San Leonardo ad Andria con un grandissimo progetto Land Art e casa degli artistiL'assemblea si è sciolta alle ore 19:00 con parere unanime.