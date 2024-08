"Incontri d'arte": inaugurata la nuova mostra del centro culturale "Lacarvella"

Pittura, artigianato, ma anche performance musicali. È stata inaugurata ieri, sabato 3 agosto, la mostra "Incontri d'Arte" dell'Associazione Lacarvella in Via Mausoleo n. 25. In occasione della serata, l'Associazione ha conferito adgià progettista e ideatore della mascheradi Trani, la carica di socio onorario."Siamo contentissimi ed entusiasti, come sempre – ha detto il Presidente,di questa grande partecipazione. L'obiettivo di questi eventi è quello di diffondere l'arte. L'Associazione Lacarvella, nata a Trani, - ha specificato Antonio – ha ormai una vocazione europea, quasi internazionale. Possiamo vantare, infatti, la presenza di artisti provenienti da diversi Paesi del mondo. Abbiamo sempre avuto un rapporto speciale conospite speciale della serata. La sua presenza rende memorabile l'inaugurazione di questa nuova mostra. Siamo davvero felici"."Per me è una grande gioia essere qui – ha ricambiato, con affetto, Angela Bini -, sono stata invitata nella veste di cantante, reduce da un programma televisivo importante come The Voice Senior, che mi ha visto a pochi passi dal podio. Nutro grande stima verso Antonio e l'Associazione Lacarvella. La perseveranza di persone come Antonio è la testimonianza del fatto che credono nei progetti che portano avanti".Presente all'inaugurazione anche, storico consigliere comunale della Città di Trani. "Considero da sempre – ha dichiarato Pasquale - l'associazionismo la forma più diretta di partecipazione del singolo alla vita pubblica. Lacarvella nasce nel 2000 e la mia prima elezione al Consiglio Comunale risale al 1999. Sono sempre stato vicino all'Associazione, sin dai suoi momenti fondativi, condividendone convintamente gli scopi. Mi onoro di esserle sempre stato accanto e averla sostenuta".A ritirare il diploma attestante la carica di socio onorario diè intervenuto il figlio,. "Tutto nacque – ha ricordato Giuseppe Faconda – dall'idea di mio padre di avere un'immagine che rappresentasse Trani anche fuori da Trani. Mio padre è stato un vero visionario. Partendo dall'idea di creare una maschera per i bambini tranesi, riuscì a realizzare un prodotto artistico raffinato che si collegasse al territorio e ne raccontasse la ricchezza. Mio padre – ha aggiunto – era un uomo pragmatico e generoso. Decise di realizzare la maschera per amore verso la Città. Volle, a tutti i costi, lasciare un segno, un segno del suo passaggio sulla terra".La cittadinanza è invitata.