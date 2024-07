Lacarvella di Trani presenta "Ferragosto nell'arte", una notte a Castel del Monte all'insegna della creatività

Dopo il successo della Land Art, l'associazione Artistica Nazionale "Lacarvella" organizza, nella splendida cornice naturale della sede estiva, alla scoperta della magia di un panorama mozzafiato e dei colori che invadono il cielo e il castello nelle ore del tramonto, il 15 agosto, dalle ore 18:30, un incontro al tramonto in alta Murgia con vista Castel del Monte di Andria.Vivi una serata all' insegna dell'arte e della musica dal vivo al tramonto accompagnata da una performance artistica permanente.Le opere artistiche da realizzare, fotografie, opere pittoriche, installazioni, e poesie, saranno ispirate al tema "Stelle e Castel del Monte", legato alla natura, al paesaggio, alle culture e colture che caratterizzano la Murgia e saranno esposte nell'area della Land Art di Castel del Monte, contrada San Leonardo in Andria, in modo da aggiungere una nuova nota di bellezza a questo luogo.Vivi questa esperienza unica!L'ingresso è gratuito con prenotazione. Per le prenotazioni rivolgersi alla email lacarvella@yahoo.itSi consiglia portare sacco a pelo, tenda da camping, per la cena qualcosa da condividere ed acqua potabile . Per i servizi di prima necessità la sede è predisposta