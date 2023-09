I disegni dei bambini ucraini a Trani grazie all'evento organizzato dall'associazione Lacarvella

L'associazione Lacarvella in collaborazione con l'Associazione Vitaworld, Vitaukr e Colors For Peace attraverso scambi culturali internazionali ha organizzato con la comunità Ucraina presente in Italia e più precisamente a Bari e nella Bat un evento per divulgare il messaggio dei bambini ucraini che hanno realizzato attraverso i disegni nei primi giorni dell'aggressione della Russia in Ucraina. La direttrice della scuola di Kiev ha invitato i bambini a realizzare dei disegni. Tutti i disegni sono stati raccolti e rappresentano messaggio di pace e un invito a riflettere a non dimenticare cosa significa fare la guerra. Le ideatrici del progetto dopo averlo illustrato hanno invitato i bambini presenti a realizzare anche loro dei disegni colorati. Il professore Russo Antonio Galante di ritorno da una mostra svoltasi a Spoleto ricevendo anche un premio dal titolo Menotti Art Festival di Spoleto ha ringraziato le organizzatrici: Curatrice Natalia Sissina, Yulia Slipich direttrice della Art School Kherson, Maryna Osadchuk attivista Ucraina di Bari, Maria Postnov attivista di Trani per il loro impegno profuso, il presidente del Preludio maestro Romolo Anastasia.