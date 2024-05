Bicentenario della Villa Comunale con le giovanissime "guide creative nel paesaggio"

Continua l'impegno della Scuola Rocca-Bovio-Palumbo per la conoscenza e la promozione del patrimonio storico-artistico-ambientale della città di Trani. Alunne e alunni hanno partecipato, nella mattina del 14 maggio 2024, al progetto "Guide creative nel paesaggio" nell'ambito della campagna per la tutela e cura del verde "Giardini e parchi urbani", promossa dall'Associazione Italia Nostra in occasione della Settimana del Patrimonio Culturale 2024. Il Dirigente scolastico Giovanni Cassanelli ha accettato con entusiasmo di collaborare con la sezione di Trani di Italia Nostra in considerazione del tema proposto per quest'anno: il bicentenario della fondazione della nostra amata Villa Comunale, giardino cittadino dalla straordinaria ubicazione a picco sul mare.La scuola Rocca-Bovio-Palumbo ha infatti cominciato un percorso di studio e valorizzazione della Villa già lo scorso anno, attraverso l'installazione di pannelli informativi dotati di qr code, leggibili da qualsiasi dispositivo, attraverso i quali alunne e alunni guidano l'ascoltatore in un percorso di conoscenza ed esperienze ludiche all'interno del parco cittadino. I quattro pannelli sono l'esito del progetto PON GeoCorpi. Guide creative nel paesaggio, svolto nel corso dell'anno scolastico '22/23 durante il quale gli studenti hanno sperimentato nuove possibilità di interazione con lo spazio, guidati dall'esperta in ludo-pedagogia e pedagogia del movimento Manuela Lops, con il tutoraggio della prof.ssa Cantarella. Durante il progetto le alunne e gli alunni hanno acquisito informazioni, giocato, immaginato, fotografato gli spazi della città, stringendo con il loro territorio un legame più curioso e consapevole. Quest'anno i ragazzi hanno messo a frutto quanto appreso, proponendo ai compagni e alla cittadinanza una guida creativa nella villa comunale, in cui hanno fornito dettagliate informazioni storiche sull'architettura e le piante del sito, ma hanno anche proposto attività ludiche per viverlo in modo più giocoso.Grande è stato l'entusiamo delle classi intervenute, sia nel ruolo di giovani guide, emozionate ma preparate, sia per compagni fruitori del percorso guidato, ma ancor più per cittadini e turisti coinvolti nell'esperienza. Gli alunni hanno meritato il plauso degli organizzatori, in primis della Presidente della Sezione di Trani dell'Ass. Italia Nostra, Francesca Onesti, dell'Assessore all'Istruzione Lucia De Mari e dell'Assessore ai trasporti Debora Ciliento, intervenuti in rappresentanza del Comune di Trani, patrocinatore dell'iniziativa.Dalle colonne miliari al busti degli illustri cittadini tranesi Giovanni Beltrani e Giacinto Francia, dai lecci secolari alle fotografie più 'instagrammabili', gli spazi della Villa Comunale si sono animati di domande e proposte, dimostrando ancora una volta che lo studio del proprio territorio, nell'aula e fuori dall'aula, può e deve coniugarsi per la formazione di cittadini consapevoli e responsabili di oggi e di domani.