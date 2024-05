Il Giullare a Milano al Festival “In&Aut: Inclusione e Autismo” e a Catanzaro al “Festival delle Diversabilità” 

La folle idea del Giullare continua a viaggiare per l'Italia, continuando a essere tra le esperienze più riconosciute e apprezzate nel campo dell'inclusione e del welfare culturale, continuando a tessere quelle trame che sempre più sembrano tracciare la strada verso un'idea di società attenta a considerare le abilità, le risorse, le capacità di ogni persona piuttosto che esaltarne le differenze, i limiti e le diversità.Dal 17 al 19 maggio i nostri progetti targati "Il Giullare" saranno presenti a Nord e a Sud dello stivale in Festival che, come quello che da 16 anni realizziamo nella Città di Trani, continuano a promuovere cultura, mettono insieme esperienze, guardano alla costruzione di un futuro che attui politiche attente alle persone fragili.A Milano torna dopo 2 anni il Festival "In&Aut Inclusione e Autismo" dedicato al tema dell'inclusione sociale e al lavoro delle persone con autismo e siamo fieri di essere stati invitati come rappresentanti di buone prassi.Tre giorni di incontri: dibattiti scientifici e di confronti con il mondo della politica e delle realtà sociosanitarie e aziendali che si occupano di autismo, disabilità e inclusione al lavoro. Non mancheranno anche momenti conviviali con ristorazione sociale, appuntamenti culturali e musicali.Il Festival, organizzato da "In&Aut Inclusione & Autismo ETS" e patrocinato da Regione Lombardia, Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano, Fondazione Italiana Autismo e ENAC, si svolgerà dal 17 al 19 in Piazza Città di Lombardia e ospiterà più di 60 tra associazioni e imprese sociali provenienti da 18 regioni, con 31 stand informativi, 6 laboratori creativi, 10 banchi di ristorazione sociale: fra cui la nostra Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà di Trani con La Locanda del Giullare.Il 18 maggio, durante la seconda giornata del Festival, il cui focus è "Abili al lavoro", giornata in cui saranno esposte le buone prassi in materia d'inclusione e le normative e gli strumenti necessari ad aumentare l'accesso delle persone autistiche nel mondo del lavoro e garantire alle imprese che assumono incentivi e vantaggi, i nostri progetti targati "Il Giullare" saranno presenti con:"La Locanda del Giullare - Il RistorArte" con alcuni dei rappresentanti della sua brigata da Piazza Mazzini di Trani arriverà a Piazza Città di Lombardia per proporre nel proprio stand gastronomico i primi espressi della tradizione pugliese, tris caseari e riso patate e cozzela "Compagnia teatrale Il Giullare" che porterà ancora una volta in scena lo spettacolo "Io La Rinascita" per la Regia di Marco Colonna alle 19.00 sul palco della manifestazioneSempre il 18 maggio a Catanzaro sarà la prima volta del "Festival delle Diversabilità – cultura oltre i pregiudizi" a cura dell'Associazione Afrodite. Alle ore 20.00 nel Teatro Politeama di Catanzaro ci sarà un'intera serata dedicata all'arte e disabilità, con testimonial, performance, artisti e in cui racconteremo del nostro Festival Il Giullare e della sua lunga esperienza in Italia.All'incirca 25 fra ospiti, operatori e volontari partiranno venerdì per Milano, e due nostri rappresentanti sabato per Catanzaro, non solo per portare la testimonianza di una storia che prosegue da oltre quindici anni, ma per farsi immergere e contaminare da esperienze che di certo continueranno ad arricchire tutta la nostra realtà.Orgogliosi di questo invito ricevuto, la Cooperativa condividerà passo dopo passo le intense giornate del prossimo week end sui propri social.La PresidenteAngarano Cinzia