Aspettando il Festival: sabato il Giullare presenta "Cosmix",dalle Cosmicomiche di italo Calvino

Orgoglio e felicità sono i sentimenti con cui da solo una settimana la nostra idea progettuale targata "Il Giullare" rientra dalla Sicilia dove la nostra Compagnia Teatrale Il Giullare, con il suo spettacolo "Io La Rinascita", ha incassato apprezzamenti, standing ovation, forti emozioni all'interno della 4^ Biennale del Teatro Sociale a Catania, presso il Bastione degli Infetti.E già sabato prossimo torniamo a riportare il teatro e l'arte ancora una volta al centro della nostra sfida di cultura del cambiamento verso una società che guardi alla diversità come ricchezza, risorsa e non semplicemente come "bisognosa di", con il Teatro "contro ogni barriera" della nostra rassegna "Aspettando il Giullare 2024" con l'ultimo spettacolo in programma.Sabato 22 giugno alle ore 20.30 nella climatizzata Sala Teatro del Centro Jobel di Trani andrà in scena lo spettacolo "Cosmix" a cura del Teatro Accua di Urbino per la regia di Gianni Villa: rappresentazione liberamente ispirata alle Cosmicomiche di Italo Calvino, una serie di racconti in chiave umoristica e paradossale nati dalla trattazione colloquiale e immaginifica di teorie scientifiche relative all'universo, all'evoluzione al tempo e allo spazio.Ad accogliere gli spettatori ci sarà alle ore 20.30 "Tarallucci e vino" a cura della Locanda del Giullare con degustazione di vino locale e taralli preparati nel Laboratorio di Cucina dei servizi Centro Diurno Socio-Educativo e Riabilitativo e Casa per la Vita "Centro Jobel".Sipario spettacolo ore 21.00 e a conclusione: apertura del Truck del Giullare con possibilità di gustare panini e bibite fresche.Necessaria la prenotazione del posto a sedere con messaggi whatsapp al numero 3515704861.L'edizione n. 16 del Festival Il Giullare 2024 invece prenderà avvio il prossimo 4 luglio 2024 con un primo evento che si realizza grazie alla preziosa disponibilità della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di BAT e Foggia presso L'Atrio di Palazzo Valenzano sede dell'Archivio di Stato: ad aprire un mese di eventi ci sarà il gradito ritorno del duo Massimo Tagliata (fisarmonicista polistrumentista arrangiatore non vedente) e Andrea Dessì (chitarrista-compositore), che ci permetteranno di ascoltare le più belle colonne sonore in versione acustica, con la magia della chitarra e della fisarmonica passando per gli intramontabili successi di Astor Piazzolla fino alle composizioni per grandi artisti come Biagio Antonacci. L'ingresso sarà libero ma con posti limitati e quindi con obbligo di prenotazione sul sito ilgiullare.it.​Fino al prossimo 25 giugno invece sarà possibile per giovani tra i 18 e i 25 anni che vogliano vivere un'esperienza di servizio per il Festival con una piccola indennità, candidarsi compilando il modulo al seguente link:https://docs.google.com/.../1FAIpQLScZJje1hvhqZJ.../viewform.Per ogni info restate connessi sui nostri canali social per conoscere tutti gli aggiornamenti degli eventi in programma con il nostro festival.