Domani a Trani Giullare street food, stand dal Trentino alla Sicilia per una festa in piazza Mazzini

Il Festival Nazionale Il Giullare prosegue la sua corsa inarrestabile tra eventi che dimostrano il reale significato di quanto diversità significhi risorsa, attraversando la cultura nelle sue sfaccettature più impensabili. Dopo il teatro, con il contest che ha fatto incontrare sei compagnie provenienti da tutta Italia, e la stand up con l'irresistibile comicità di quattro artisti di fama nazionale, si arriva all'appuntamento con Il Giullare street food con protagonista il cibo, vero collante tra le persone, un modo per conoscere tradizioni e apprezzare la diversità anche a tavola. A condurre la serata Francesco Donato con le incursioni del comico Vitantonio Mazilli che si aggirerà tra gli stand in piazza Mazzini, accompagnati dalla contagiosa musica della Aispod Di Fano che con il Pizzica Show coinvolgerà tutti i partecipanti all'evento ad ingresso libero nella grande festa che unirà l'Italia con stand in arrivo dal Trentino-Alto Adige alla Sicilia. Dalle 20.30 gli stand gastronomici saranno aperti per la degustazione di prodotti tipici come le vere arancine di Sicilia di N'Arancina Speciale, in arrivo direttamente da Caltanissetta, il Frollabus con golosi biscotti in arrivato da Osimo, e naturalmente il truck del Giullare con i panini gourmet che mescolano ingredienti tipici e selezionati del territorio pugliese. Ci sarà anche tanta scelta nella degustazione di bevande grazie alle freschissime birre del 5+ Birrificio Artigianale giunto in città fin da Trento, e il vino di AutnotOut da Brindisi con uno stand in perfetto stile salentino, un felice connubio che unisce due punte estreme dell'Italia, a Trani per festeggiare la sedicesima edizione del Giullare.Grazie alla preziosa collaborazione della Fondazione Vincenzo Casillo, già presente al contest teatrale che ha assegnato per la prima volta il premio della critica (vinto dalla Compagnia Mayor Von Frinzius di Livorno) la Fondazione torna ad affiancare il Giullare durante la serata dedicata street food.Prossimo appuntamento venerdì 26 luglio "Juster Night Party" con Luca Lapo, dj affetto da osteogenesi imperfetta, al Salto dell'Acciuga. Sabato 27 luglio "Parole Musica e Show", evento in collaborazione con la trasmissione Rai "O anche no" di Paola Severini Melograni. Infine, domenica 28 luglio, alle 21, il "Galà del Giullare", che torna in piazza Duomo, per il gran finale di questa sedicesima edizione