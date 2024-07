Musica e dj set al Festival del Giullare

Il Festival Nazionale Il Giullare continua a stupire e a regalare notti magiche, come quella di domani 26 luglio al Salto dell'Acciuga con il "Jester Night Party", serata in cui la musica e i dj set di Luca Lapo e di Danny Roma accompagnati dalla voce di Dodo P scalderanno il pubblico a partire dalle ore 22.La serata sarà animata dalle speciali note musicali e dalla bravura di dj Luca Lapo, nome d'arte di Luca Luchetta, il più piccolo dj al mondo affetto da osteogenesi imperfetta, che coinvolgerà i più giovani con il linguaggio universale della musica, accorciando la percezione della disabilità come diversità.Luca si conferma un simbolo che ha fatto della sua passione un veicolo con cui infonde messaggi di uguaglianza e d' integrazione, confermando che disabilità e difficoltà possono essere superate non abbattendosi e provando a costruire una società in cui tutti sono in armonia con gli altri.Dunque, un party in cui le vibrazioni musicali abbracceranno le parole ribadendo il filo conduttore del Giullare, l'essere un teatro contro le barriere.Prossimo appuntamento il 27 luglio con Parole, Musica e Show in collaborazione con il programma Rai "O anche no" di Paola Severini Melograni.Ultima serata con il Grande Show Il Galà del Giullare che animerà Piazza Duomo domenica 28 luglio, con un grande parterre di ospiti che si sono contraddistinti in attività, performance, progetti, testimonianze e promotori di una cultura del rispetto che sa guardare contro ogni barriera.Il festival del Giullare 2024 è patrocinato e supportato dal Ministero della Cultura, dalla Presidenza della Regione Puglia, dal Garante per le persone con Disabilità della regione Puglia, dal Comune di Trani e da Rai per la sostenibilità con il programma "O anche no" della giornalista Paola Severini Melograni.