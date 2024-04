Il Giullare brilla agli Stati Generali della Cultura accessibile a Pesaro, Capitale Italiana della Cultura 2024

La realtà de Il Giullare continua a conquistare e a dimostrare la forza motrice dell'arte, del teatro, della creatività in ogni campo - compresa l'enogastronomia - per superare ogni barriera: e così lo scorso 13 aprile agli Stati generali della Cultura Accessibile a Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024, il Giullare ha segnato un altro piccolo grande passo nel riconoscimento del suo valore a livello Nazionale, incontrando vecchi amici da Paola Severini Melograni a Ladri di Carrozzelle, da Valeria Zanatta a Giulia Sarlo e consocendo nuove realtà. A Pesaro la compagnia de Il Giullare di Trani è stata al fianco di importanti Direttori di Musei Italiani, di Associazioni che traducono l'accessibilità culturali in prassi e operatività, di esperienze Culturali di eccellenza, mostrandosi all'avanguardia come un mondo di edificazione di un futuro nuovo e possibile per tanti che erano destinati all'emarginazione e che invece si sentono sempre più protagonisti della propria vita. Vedere i giovani che orbitano in quel piccolo straordinario mondo del Giullare a Trani sentirsi davvero degli artisti importanti, responsabili di esprimersi al meglio, di emozionare , di divertire, costituisce un traguardo che in maniera sempre più diffusa sta diventando un modello.Valore che ha dimostrato poi a livello artistico con la Compagnia Teatrale Il Giullare che incarna lo spirito del Festival e che è "ambasciatrice" nel suo tour che la porta in giro per teatri, scuole, festival, eventi, e che ancora una volta ha sorpreso, emozionato, coinvolto e travolto i presenti!Nel frattempo sono Cominciate ad arrivare le candidature di compagnie teatrali da tutta Italia per pertecipare al Festival Il Giullare XVI edizione : che c'è tempo fino al 12 maggio per candidarvi a partecipare. Info sul sito www.ilgiullare.it