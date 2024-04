Stand up Comedy alla locanda del Giullare, verso il Festival di quest'estate

L'irriverenza e il riscatto di questa figura medievale sono valori molto vicini alla nostra visione di tutti i format targati "Il Giullare": tutti i nostri progetti incarnano l'ideale in cui ciascuno si spoglia della corazza del pregiudizio, depone le armi del pietismo e si senta nudo di fronte alla forza travolgente della consapevolezza che la diversità è elemento comune a tutti gli esseri umani!Sulla scia dell'irriverenza e della parola che sa scalfire, la Locanda, continua la spe-rimentazione avviata con il Festival Il Giullare nelle ultime due estati e che ha visto partecipare artisti come Giuseppe Scoditti, Nathan Kiboba, Ivano Bisi, ecc. in cui pro-porre al pubblico della nostra città la forma artistica sarcastica e spietata della Stend Up.Venerdì 26 Aprile 7 comedian tra new age e vintage si susseguiranno a colpi di battu-te e monologhi in un Open Mic tutto pugliese.Open Mic? Esatto, un evento a "microfono aperto" (uno spettacolo dal vivo dove arti-sti di qualunque esperienza possono sperimentare materiale davanti ad un vero pub-blico) in cui si proveranno monologhi mai sperimentati e si testeranno quelli già roda-ti.Gianbattista Rossi, Marco Montrone, Giacomo Cartesio, Luigi Biancoli, Cristina di Girolamo, Cosmo Campanale e Leonardo Squeo saliranno sul palco della Locanda per far trascorrere al pubblico un'ora diversa, spensierata e perché no con qualche sor-presa.A far da contorno lo stile imperfetto che contraddistingue il nostro progetto di inclu-sione e del buon cibo, che per l'occasione prevede panini e braceria.Consigliata prenotazione (anche whats app) allo 0883-587387. Ore 20.00 inizio cena e dalle ore 21.00 inizio show"Prim s mang, prim s rid"Info e aggiornamenti sulle nostre pagine social Facebook e Instagram.