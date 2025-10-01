Tromba d'aria a Trani. <span>Foto credits</span>
Tromba d'aria a Trani. Foto credits
Meteo

Tromba d'aria sulla città di Trani

Si sono registrati disagi soprattutto per la viabilità

Trani - mercoledì 1 ottobre 2025 18.59
Sulla città di Trani si è abbattuto un violento nubifragio che, in pochi minuti, ha reso difficile la percorrenza e la viabilità in diverse zone della città.
In particolare è stata segnalata la formazione di una tromba d'aria in via Barletta; i danni causati dalla stessa devono ancora essere quantificati, al momento non è possibile stimarli.
I servizi meteo avevano comunque segnalato un'allerta gialla per pioggia nella giornata odierna, tuttavia le condizioni meteo si sono rivelate ben peggiori di quanto ci si aspettasse.
  • Meteo
  • allertameteo
