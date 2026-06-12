Parcheggio di Piazza XX Settembre chiuso temporaneamente stamani, per sola manutenzione, già riaperto

Non è passato molto tempo dall'apertura del parcheggio interrato di Piazza XX Settembre e dalla sua fruizione gratuita, consentita in via temporanea in attesa dell'affidamento al concessionario che sarà individuato attraverso la procedura di gara. Eppure, nella mattinata odierna, un post pubblicato sui social da Pasquale De Toma (Forza Italia) ha destato curiosità e preoccupazione tra i cittadini: l'accesso alla struttura era sbarrato da una catena accompagnata da un cartello con la scritta "Chiuso".La segnalazione ha immediatamente alimentato interrogativi sulla sorte del parcheggio, ma dall'Amministrazione comunale sono arrivate rassicurazioni. Secondo quanto riferito, si è trattato esclusivamente di una temporanea chiusura resa necessaria per consentire alcuni interventi di manutenzione, in particolare il completamento e il ripristino della segnaletica orizzontale all'interno della struttura. Nessun problema gestionale o stop al servizio, dunque: il provvedimento sarebbe stato limitato al tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.