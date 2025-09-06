Sottopasso di Via De Robertis a Trani, promesse mancate

Già a giugno 2025, prima della chiusura del PL ai veicoli, il movimento civico Articolo 97 Liberi e Trasparenti aveva avanzato dubbi sulla viabilità pedonale, indicando il SOTTOVIA di via Verdi come importante sbocco momentaneo per i pedoni che devono raggiungere a piedi il centro della città."Non sentitevi abbandonati": il 16 giugno, in un'intervista, il Sindaco promise ai residenti vari interventi di messa in sicurezza del sottopasso di via Verdi-via Falcone, con nuova illuminazione e pulizia dei luoghi.Ad oggi, 5 settembre, dopo 80 giorni, lo stato dei luoghi è immutato, anzi peggiorato, le erbacce sono sempre più alte, nessun cantiere, nessuna pulizia.Ma il problema non è solo questo.Dalle dichiarazioni dell'amministrazione di gennaio si evinceva che questi mesi sarebbero serviti per procedere, e concludere entro 1 anno (gennaio 2026), ai lavori (a carico del Comune di Trani) dell'allungamento del sottopasso pedonale della stazione, così da permettere ai pedoni di raggiungere piazza XX SettembreAd oggi, 5 settembre, dopo 8 mesi da queste dichiarazioni, non si vedono scavi o lavori per il sottopasso pedonale.Staranno lavorando sotto terra quindi non li vediamo?Tante le dichiarazioni che poi non trovano seguito, l'ultima è di queste ore, ma a questo ci siamo abituati da 10 anni, i cittadini sono davvero stanchi.