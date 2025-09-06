Trani - Via Verdi. <span>Foto Credits </span>
Trani - Via Verdi. Foto Credits
Politica

Sottopasso di Via De Robertis a Trani, promesse mancate

Articolo 97: "Dopo 80 giorni, nessun intervento per i pedoni. I cittadini sono stanchi"

Trani - sabato 6 settembre 2025 6.15 Comunicato Stampa
Già a giugno 2025, prima della chiusura del PL ai veicoli, il movimento civico Articolo 97 Liberi e Trasparenti aveva avanzato dubbi sulla viabilità pedonale, indicando il SOTTOVIA di via Verdi come importante sbocco momentaneo per i pedoni che devono raggiungere a piedi il centro della città.

"Non sentitevi abbandonati": il 16 giugno, in un'intervista, il Sindaco promise ai residenti vari interventi di messa in sicurezza del sottopasso di via Verdi-via Falcone, con nuova illuminazione e pulizia dei luoghi.

Ad oggi, 5 settembre, dopo 80 giorni, lo stato dei luoghi è immutato, anzi peggiorato, le erbacce sono sempre più alte, nessun cantiere, nessuna pulizia.

Ma il problema non è solo questo.
Dalle dichiarazioni dell'amministrazione di gennaio si evinceva che questi mesi sarebbero serviti per procedere, e concludere entro 1 anno (gennaio 2026), ai lavori (a carico del Comune di Trani) dell'allungamento del sottopasso pedonale della stazione, così da permettere ai pedoni di raggiungere piazza XX Settembre
.
Ad oggi, 5 settembre, dopo 8 mesi da queste dichiarazioni, non si vedono scavi o lavori per il sottopasso pedonale.
Staranno lavorando sotto terra quindi non li vediamo?

Tante le dichiarazioni che poi non trovano seguito, l'ultima è di queste ore, ma a questo ci siamo abituati da 10 anni, i cittadini sono davvero stanchi.
  • Sottopasso via De Robertis
