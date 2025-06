Chiusura del passaggio a livello di Trani: modifiche alla viabilità per la costruzione del sottopasso

Fase 1-2 (80 giorni dal 16 giugno 2025): Bonifica da ordigni esplosivi e smontaggio del muro di Villa Bini. Durante questa fase, il passaggio a livello sarà chiuso al solo traffico veicolare.

Fase 3 (dal 5 settembre 2025): Proseguimento delle lavorazioni con interdizione totale del transito, anche pedonale, in corrispondenza del passaggio a livello.

Senso unico di marcia in via Togliatti (da via La Malfa a via Sant'Annibale Maria di Francia) e in via Verdi (da via Sant'Annibale Maria di Francia a via Pugliese).

Divieto di fermata su ambo i lati in via Togliatti (tratto tra via La Malfa e via Sant'Annibale Maria di Francia) e in via Nenni (dal civico 5 a via Sant'Annibale Maria di Francia).

Senso unico di marcia in via Nenni (da via Sant'Annibale Maria a via La Malfa).

Divieto di transito per i mezzi pesanti in via Sant'Annibale Maria di Francia (tratto tra via Superga e l'intersezione con via Togliatti/Verdi).

Ordinanza Comune di Trani 375 del 13.06.2025 Viabilità rif.lavori sottopasso di via De Robertis

Sono terminati da qualche giorno i lavori di installazione dei segnali di cambio della viabilità a partire da lunedì 16 giugno, primo giorno di stop definitivo alle auto, e più avanti, dopo 80 giorni, lo sarà anche ai pedoni. Per quest'ultimi a fine del periodo di transizione, concordato fra il Comune e la RFI, si sta predisponendo un piano di trasporto con servizi navetta, sarà curato da AMET, di cui ad oggi non si conoscono orari, costi per i passeggeri ed ubicazione delle fermate, un nodo questo che, così è stato anticipato in sede di conferenza stampa di presentazione dei lavori, ben presto sarà sciolto dall' Amministrazione ComunaleIntanto lo stesso ha emesso nuove disposizioni sulla viabilità valevoli a partire dal 16 giugno per consentire l'avvio dei lavori di soppressione del passaggio a livello, un intervento questo ben noto, quanto atteso da decenni, che rientra in un programma di RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per la realizzazione di un sottopasso carrabile e pedonale, con relative rampe di collegamento a via De Robertis e Via Togliatti, e una rotatoria di connessione con via La Malfa.I lavori si articoleranno in tre fasi principali:Per gestire il flusso veicolare e garantire la sicurezza, sono state istituite le seguenti modifiche alla circolazione:Segnaletica di cantiere con indicazione dei percorsi alternativi sarà posizionata in prossimità dell'intersezione tra Corso Imbriani e via De Robertis, e in via Sant'Annibale Maria di Francia all'intersezione con via Superga. Le forze di Polizia Stradale saranno incaricate di controllare l'esecuzione di queste disposizioni. L'ordinanza nr. 375 del 13 Giugno 2026, è consultabile all'albo pretorio online per 15 giorni. dalla data di pubblicazione