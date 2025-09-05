Attualità
Sottopasso ferroviario di via De Robertis a Trani, slitta la chiusura pedonale
Bottaro: "Stop ai pedoni non prima di un mese". Pronto un servizio navetta ad hoc
Trani - venerdì 5 settembre 2025 7.37
Sono passati quasi tre mesi dall'apertura del cantiere che cambierà il volto di Trani. La realizzazione del sottopasso di via De Robertis, un'opera strategica da 9 milioni di euro attesa da 25 anni, è ormai una realtà visibile e tangibile per tutta la città. Un intervento epocale, destinato a "ricucire" il centro con il quartiere Stadio eliminando l'ultimo passaggio a livello. Con la chiusura definitiva al traffico veicolare e l'imminente interdizione anche del passaggio pedonale, il progetto entra ora nella sua fase più delicata, quella in cui i disagi quotidiani si fanno più concreti per i cittadini. Per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori, sul rispetto del cronoprogramma che fissa la conclusione al 2027 e, soprattutto, sulle misure messe in campo per mitigare l'impatto sulla viabilità, abbiamo realizzato questa intervista con il primo cittadino di Trani, Amedeo Bottaro.
- Sindaco, dopo decenni di attesa, i lavori sono partiti, prima di entrare nel dettaglio di questa intervista, ci vuole ricordare il valore ha quest'opera per Trani?
- Veniamo subito al cuore di questa intervista, Sindaco, a che punto sono i lavori per il sottopasso di via De Robertis? Molti cittadini si chiedono quali saranno i prossimi passi e, soprattutto, se ci sono novità rispetto al cronoprogramma iniziale, in particolare per quanto riguarda la chiusura al transito pedonale.
- E' chiaro che la chiusura totale del cantiere avrà un impatto significativo sulla mobilità pedonale. Può illustrarci nel dettaglio il piano completo che l'amministrazione sta mettendo in campo per gestire questa fase?
- In conferenza stampa lei ha promesso di seguire passo passo il cronoprogramma. Come garantirà che la scadenza del 2027 venga rispettata?
- Due anni di lavori comporteranno inevitabili disagi per i cittadini. Qual è il suo messaggio per loro?