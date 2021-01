Lutto per lo scoutismo tranese: è scomparso Pino Scaringi, capo Agesci

«I Cavalieri sanno sempre quando la loro missione sta volgendo al termine. Sono nati per mettere al servizio degli altri il proprio onore e per combattere con lealtà e coraggio ogni sfida. La loro bontà d'animo è più forte di una spada e un "Cuore aperto e Gentile" è l'arma scagliata contro tutti i draghi del mondo.



Chiamati all'Avventura, pronti a rischiare la strada, impavidi e fieri nel loro obiettivo di accogliere i più deboli e difenderli sino allo stremo. Più leggero di una piuma, ma con un cuore più pesante che mai.



Se vi state chiedendo quanta bontà e gentilezza possa contenere un cuore umano, pensate a Pino! Più silenzioso di un battito d'ali e più eloquente del miglior maestro di retorica. Sguardo profondo e spalle forti. Delicato sorriso in un volto semplice che profuma di essenzialità, di senso pratico e "presenza".



Tu ci sei sempre stato per tutti e ci sei ancora. Sentiamo il rumore dei tuoi passi dietro di noi e possiamo persino scorgerti che chiudi la fila sull'irto sentiero che stiamo percorrendo al tuo fianco oggi. Quanto è faticoso il cammino, Pino.



Spesso ci conduce dove non avremmo mai creduto di andare e la stanchezza non ci permette di vedere quella vetta che, non si sai mai il perché, è sempre dopo una tortuosa curva. Lo zaino comincia a farsi più pesante o forse siamo solo noi a sentire maggiormente il peso, ma il fiato si fa corto, nonostante tu ci insegni che sia solo questione di passo e che, seppur lenti, la vetta ci vedrà giungere "tutti e tutti insieme".



Quanta dignità nei tuoi passi. Quanta forza nel tuo diventare troppo presto un "giovane uomo", pronto ad assumersi le responsabilità della vita e guidare con tenacia la tua canoa in un mare mosso e scuro. Con dignità ed eloquente silenzio.



Tra l'Essere e il Fare hai fatto sempre quadrare ogni cosa, perché sei sempre stato una preziosa bussola per chi aveva bisogno di rischiare la sua strada e ha trovato in te un amico attento e affidabile. Una calma rassicurante e la certezza che tutto fosse possibile, magari con qualche sforzo in più. E ora, Pino, tu che sei già in cima, puoi raccontarci cosa vedi? Lassù tra le montagne, tra boschi e valli d'or , lo senti riecheggiare il nostro cantico di amor? Aguzza lo sguardo, tu che hai sempre saputo guardare dietro ogni velo.

Apri le orecchie, tu che hai sempre trovato il tempo per ascoltare tutto e tutti.



Nel tuo zaino, porta un pezzo di noi, per sentir meno la fatica della strada e concedici ancora quel sorriso capace di rassicurare e donare la forza di riprendere il cammino. Nei nostri zaini, portiamo un prezioso pezzo di te. Silenziosamente, caro Amico, custodiremo nei nostri cuori l'Eloquenza del tuo silenzio e la dignità del tuo Esserci sempre e comunque, senza se e senza ma.

Hai combattuto tanti draghi, hai rischiato la strada con leggerezza. Che la terra ti sia lieve.. Sempre grati e pieni di te…Il ritmo dei passi ti accompagnerà. Là, verso gli orizzonti, lontani si va..»



I tuoi Fratelli e Sorelle i Scouts