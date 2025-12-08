Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale

Nonostante le temperature rigide di dicembre, il calore della condivisione ha avuto la meglio. Il "Villaggio di Babbo Natale", allestito lo scorso 6 dicembre nel piazzale antistante il Comune, si è trasformato in un grande abbraccio collettivo, confermando ancora una volta quanto il fazzolettone scout sia un simbolo amato e radicato nel tessuto sociale tranese. Organizzata dal Gruppo Scout AGESCI Trani 1, con il patrocinio della Città di Trani e la preziosa collaborazione dell'Associazione Croce Bianca, la serata è stata un trionfo di presenze e di sorrisi.Famiglie, bambini e semplici curiosi hanno affollato gli spazi allestiti con cura artigianale: dai mercatini ai giochi di una volta, passando per il photo booth natalizio – vera attrazione per grandi, piccini e amici a quattro zampe – fino alla tombolata che ha incantato i più piccoli. Non è mancato il conforto gastronomico, con bevande calde e le immancabili frittelle, gustate attorno al falò, simbolo per eccellenza dello spirito scout che invita a riunirsi e a fare luce insieme.Ma al di là della cronaca di un evento riuscito, il "Villaggio" ha rappresentato qualcosa di più profondo. È stata la manifestazione tangibile di quei valori – essenzialità, servizio, fratellanza – che il Gruppo Trani 1 coltiva e trasmette da ben 75 anni. Tre quarti di secolo in cui lo scautismo a Trani non è stato solo un metodo educativo, ma una presenza costante, capace di formare generazioni di "buoni cittadini" pronti a spendersi per il prossimo. "Vedere la piazza viva e partecipata è la nostra soddisfazione più grande", fanno sapere dal Gruppo Scout, ringraziando la cittadinanza per la risposta calorosa. Un evento che, nella sua semplicità, ha ricordato a tutti che la vera festa non risiede nel lusso, ma nello stare insieme come comunità. Una lezione che gli scout di Trani continuano a insegnare con l'esempio, anno dopo anno, promessa dopo promessa.