Il Gruppo Scout Trani 1 saluta don Enzo: «Guida e compagno di cammino, la nostra storia è intrecciata alla tua»
La Comunità Capi ringrazia il sacerdote per anni di accompagnamento spirituale
Trani - domenica 14 settembre 2025 14.06
La Comunità Capi del Gruppo Scout AGESCI Trani 1 esprime profonda gratitudine a don Enzo, padre spirituale del gruppo, che da questi giorni assume il nuovo incarico di parroco della parrocchia "Beata Maria Vergine di Loreto" in Trinitapoli.
La celebrazione di ringraziamento si è svolta il 13 settembre presso la Parrocchia degli Angeli Custodi, comunità che don Enzo ha guidato fino al suo nuovo mandato.
La sua presenza, discreta e costante, ha accompagnato per anni il cammino di intere generazioni di scout tranesi: «sostegno e spalla sulle quali trovare riparo, sguardo accogliente e finestra aperta su un cuore grande, nel quale tutti abbiamo trovato rifugio», si legge nella lettera che gli è stata consegnata in questa occasione.
Don Enzo, grande camminatore e compagno di strada, ha condiviso campi, uscite e momenti di servizio, testimoniando con la sua vita l'essenzialità dello scoutismo e della fede vissuta nella quotidianità. «La nostra storia è intrecciata alla tua – hanno scritto gli scout – e nessuno potrà sciogliere il nodo che ci lega. Siamo una gassa d'amante».
Il gruppo AGESCI Trani 1 lo ringrazia per l'amore, la vicinanza e la guida spirituale di questi anni, rinnovando l'augurio di Buona Strada per il nuovo servizio pastorale che lo attende.
