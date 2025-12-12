"Luce di Betlemme" - Gruppo Scout Trani
Associazioni

Arriva la "Luce della Pace da Betlemme": sabato Trani capitale pugliese dell'accoglienza scout

La stazione ferroviaria, unico snodo sull'Adriatico, accoglierà la fiamma come simbolo di speranza

Trani - venerdì 12 dicembre 2025 12.33
La magia del Natale si lega indissolubilmente allo spirito di fratellanza scout. Sabato 13 dicembre la città di Trani si prepara a vivere un momento di forte significato etico e simbolico: l'arrivo della "Luce della Pace da Betlemme". L'appuntamento è fissato per le ore 18:25 presso la Stazione Ferroviaria. L'evento assume un ruolo importante poiché Trani rappresenta l'unica fermata delle Ferrovie Italiane sulla dorsale Adriatica che veicola questa preziosa fiamma. Per questo motivo, ad accogliere il treno proveniente dal Nord non ci saranno solo i gruppi scout tranesi, ma anche numerose associazioni, gruppi provenienti dalle città limitrofe.

Il Viaggio della Luce e il Suo Dono
L'arrivo della Luce è previsto quindi per le ore 18:25. Secondo la tradizione, i gruppi scout che hanno accompagnato la fiaccola fin qui scenderanno dal treno e accenderanno dalle loro lanterne l'originale Luce, che inizierà poi il suo viaggio di distribuzione verso le città di provenienza degli altri gruppi scout presenti. A Trani, gli scout locali, una volta ricevuta la fiamma, si incammineranno in corteo lungo Corso Cavour in direzione del centro cittadino. La vera particolarità dell'evento tranese sarà il "dono della luce" alla comunità. Lungo il percorso, la fiaccola sarà utilizzata per accendere lumini, lanterne e cerini che i cittadini e, in particolare, i titolari delle attività commerciali sono stati invitati a preparare. Partendo dalla luce appena consegnata, gli scout doneranno la fiamma alla città come segno concreto di pace e speranza, uno dei punti cardine dello scoutismo: l'amore per il prossimo espresso nella "Buona Azione" quotidiana. A rappresentare l'Amministrazione Comunale di Trani sarà l'Assessore Cecilia Di Lernia, delegata dal Sindaco Amedeo Bottaro. L'Assessore riceverà la Luce di Betlemme in un momento di grande emozione, data anche la sua trascorsa esperienza scout. Al termine della cerimonia itinerante, la lanterna con la luce sarà donata ufficialmente alla Città di Trani come simbolo di Pace per l'intera comunità.

Dalla Grotta di Betlemme all'Italia: la Storia della Tradizione
La tradizione della Luce della Pace nasce in Austria nel 1986 come parte di un'iniziativa benefica natalizia ("Lichts in Dunkel – Luce nel buio") promossa dalla Radio-Televisione ORF, finalizzata ad aiutare bambini, emarginati sociali e profughi.
Ogni anno, poco prima di Natale, un bambino appositamente recatosi in Terra Santa accende una luce dalla lampada che arde perennemente nella Grotta di Betlemme. Questa fiamma viene poi trasportata in aereo fino a Linz e, da lì, distribuita in tutta Europa grazie alla collaborazione delle ferrovie e, dal 1986, con il fondamentale contributo degli Scout viennesi.

In Italia, la Luce arriva dal 1986, ma solo a partire dal 1996 si struttura una distribuzione a livello nazionale utilizzando la rete ferroviaria. Da allora, decine di migliaia di scout di diverse associazioni (AGESCI, AMIS, FSE, MASCI) si uniscono in questo gesto di fratellanza interassociativa, portando il messaggio di pace, che è un vero e proprio stile di vita che comincia dalla collaborazione e dall'accettazione delle diversità tra gli scout stessi. La Luce della Pace non ha solo un significato religioso, ma porta con sé valori universali di Pace e Fratellanza, patrimonio di tutti. L'iniziativa rappresenta anche un'opportunità per fare "Buone Azioni": visitare ammalati, portare conforto ai bisognosi e far giungere la luce anche nei luoghi di maggiore sofferenza. Si invita la cittadinanza a partecipare numerosa all'accoglienza della fiaccola, per farsi a propria volta portatrice di Luce e diffondere il messaggio di speranza in ogni angolo della comunità.
La Luce di Betlemme ScoutLa Luce di Betlemme ScoutLa Luce di Betlemme ScoutLa Luce di Betlemme Scout
  • Gruppo Scout
Altri contenuti a tema
Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale Da 75 anni in città: piazza antistante il Comune gremita tra falò, giochi e valori
Il Gruppo Scout Trani 1 saluta don Enzo: «Guida e compagno di cammino, la nostra storia è intrecciata alla tua» Attualità Il Gruppo Scout Trani 1 saluta don Enzo: «Guida e compagno di cammino, la nostra storia è intrecciata alla tua» La Comunità Capi ringrazia il sacerdote per anni di accompagnamento spirituale
La "Trani" che cresce con i valori immortali dello scautismo, 75 Anni di impegno La "Trani" che cresce con i valori immortali dello scautismo, 75 Anni di impegno Celebrata ieri la prima giornata ed oggi SS. Messa con l'Arcivescovo D'Ascenzo alle ore 10.00
Trani festeggia 75 anni di scoutismo: al via il weekend celebrativo Eventi e cultura Trani festeggia 75 anni di scoutismo: al via il weekend celebrativo Le celebrazioni si apriranno sabato 10 maggio, alle 17.30, con l’inaugurazione della “Città Scout"
Il gruppo Agesci celebra 40 anni di scoutismo femminile a Trani Il gruppo Agesci celebra 40 anni di scoutismo femminile a Trani Giornata di eventi in villa comunale
20 anni di relazioni: il compleanno del gruppo Scout di Trani Vita di città 20 anni di relazioni: il compleanno del gruppo Scout di Trani Una festa-evento nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie sarà l'occasione di incontro di scout vecchie nuovi
3 Le "pantere" dei fiori: i giovani scout di Trani fanno un giardino di un aiuola incolta Vita di città Le "pantere" dei fiori: i giovani scout di Trani fanno un giardino di un aiuola incolta Una domenica mattina di pulizia e piantumazione a Pozzo Piano per la sezione del gruppo Agesci
1 Lutto per lo scoutismo tranese: è scomparso Pino Scaringi, capo Agesci Attualità Lutto per lo scoutismo tranese: è scomparso Pino Scaringi, capo Agesci Una vita d'impegno e sfide. Il ricordo dei suoi compagni
Già raccolti 1.000 giocattoli per l'iniziativa del Circolo ACLI di Trani
12 dicembre 2025 Già raccolti 1.000 giocattoli per l'iniziativa del Circolo ACLI di Trani
Archeoclub Trani chiude l’anno con arte, ceramica e spiritualità
12 dicembre 2025 Archeoclub Trani chiude l’anno con arte, ceramica e spiritualità
7
Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia
12 dicembre 2025 Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia
Ordine dei Medici Bat, a Trani il Giuramento di Ippocrate e il riconoscimento per i 50 anni di laurea
12 dicembre 2025 Ordine dei Medici Bat, a Trani il Giuramento di Ippocrate e il riconoscimento per i 50 anni di laurea
Camilla Rita Stella convocata agli Academy Games 2025 con la selezione U15 Puglia
12 dicembre 2025 Camilla Rita Stella convocata agli Academy Games 2025 con la selezione U15 Puglia
Brio Volley Academy Trani : bilancio di novembre tra crescita tecnica e traguardi di squadra
12 dicembre 2025 Brio Volley Academy Trani : bilancio di novembre tra crescita tecnica e traguardi di squadra
Si è insediata la Consulta comunale per le Pari Opportunità
12 dicembre 2025 Si è insediata la Consulta comunale per le Pari Opportunità
Oggi in Biblioteca presentazione di "Lumen " di Antonella Maddalena
12 dicembre 2025 Oggi in Biblioteca presentazione di "Lumen" di Antonella Maddalena
Mimesis Trani, stasera debutto di "Arlecchino ed io " nel ricordo di Walter Leggieri
12 dicembre 2025 Mimesis Trani, stasera debutto di "Arlecchino ed io" nel ricordo di Walter Leggieri
Trani, la Fiera di Natale accende lo spirito delle feste
12 dicembre 2025 Trani, la Fiera di Natale accende lo spirito delle feste
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.