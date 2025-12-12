Arriva la "Luce della Pace da Betlemme": sabato Trani capitale pugliese dell'accoglienza scout

La magia del Natale si lega indissolubilmente allo spirito di fratellanza scout. Sabatola città di Trani si prepara a vivere un momento di forte significato etico e simbolico: l'arrivo della. L'appuntamento è fissato per le orepresso la Stazione Ferroviaria. L'evento assume un ruolo importante poiché Trani rappresenta l'unica fermata delle Ferrovie Italiane sulla dorsale Adriatica che veicola questa preziosa fiamma. Per questo motivo, ad accogliere il treno proveniente dal Nord non ci saranno solo i gruppi scout tranesi, ma anche numerose associazioni, gruppi provenienti dalle città limitrofe.L'arrivo della Luce è previsto quindi per le ore. Secondo la tradizione, i gruppi scout che hanno accompagnato la fiaccola fin qui scenderanno dal treno e accenderanno dalle loro lanterne l'originale Luce, che inizierà poi il suo viaggio di distribuzione verso le città di provenienza degli altri gruppi scout presenti. A, gli scout locali, una volta ricevuta la fiamma, si incammineranno in corteo lungoin direzione del centro cittadino. La vera particolarità dell'evento tranese sarà ilalla comunità. Lungo il percorso, la fiaccola sarà utilizzata per accendere lumini, lanterne e cerini che i cittadini e, in particolare, isono stati invitati a preparare. Partendo dalla luce appena consegnata, gli scout doneranno la fiamma alla città come segno concreto di pace e speranza, uno dei punti cardine dello scoutismo: l'amore per il prossimo espresso nella "Buona Azione" quotidiana. A rappresentare l'Amministrazione Comunale di Trani sarà l'Assessore, delegata dal Sindaco. L'Assessore riceverà lain un momento di grande emozione, data anche la sua trascorsa esperienza scout. Al termine della cerimonia itinerante, la lanterna con la luce sarà donata ufficialmente alla Città di Trani come simbolo di Pace per l'intera comunità.La tradizione della Luce della Pace nasce in Austria nel 1986 come parte di un'iniziativa benefica natalizia ("Lichts in Dunkel – Luce nel buio") promossa dalla Radio-Televisione ORF, finalizzata ad aiutare bambini, emarginati sociali e profughi.Ogni anno, poco prima di Natale, un bambino appositamente recatosi in Terra Santa accende una luce dalla lampada che arde perennemente nella Grotta di Betlemme. Questa fiamma viene poi trasportata in aereo fino a Linz e, da lì, distribuita in tutta Europa grazie alla collaborazione delle ferrovie e, dal 1986, con il fondamentale contributo degliIn Italia, la Luce arriva dal 1986, ma solo a partire dal 1996 si struttura una distribuzione a livello nazionale utilizzando la rete ferroviaria. Da allora, decine di migliaia di scout di diverse associazioni (AGESCI, AMIS, FSE, MASCI) si uniscono in questo gesto di, portando il messaggio di pace, che è un vero e proprioche comincia dalla collaborazione e dall'accettazione delle diversità tra gli scout stessi. Lanon ha solo un significato religioso, ma porta con sé valori universali di, patrimonio di tutti. L'iniziativa rappresenta anche un'opportunità per fare "Buone Azioni": visitare ammalati, portare conforto ai bisognosi e far giungere la luce anche nei luoghi di maggiore sofferenza.à.