La "Trani" che cresce con i valori immortali dello scautismo, 75 Anni di impegno

14 foto Scout Trani 75esimo Tonino Lacalamita

Il Piazzale antistante al Comune di Trani da ieri si è tinteggiato con il colore azzurro delle camicie delle coccinelle, dei lupetti, dei reparti e dei clan, Via Fusco è diventata un meraviglioso accampamento dove regna sovrano lo scautismo, un movimento educativo che da oltre un secolo forma giovani cittadini attivi e responsabili, affonda le sue radici in valori intramontabili.Anche a Trani, generazioni di ragazzi e ragazze hanno abbracciato questa filosofia di vita, ispirata dalle parole del suo fondatore, Robert Baden-Powell. Proprio Trani, da ieri, ha avviato la celebrazione di un traguardo storico: il Gruppo Scout AGESCI compie 75 anni di scoutismo nella città e lo ha fatto con non poca emozione."Lasciate il mondo un po' migliore di come l'avete trovato," esortava Baden-Powell, una massima che è il cuore pulsante dello scautismo, un invito all'azione concreta per il bene comune ed a Trani, come in tanti altri luoghi, i giovani scout imparano a mettersi al servizio della comunità, partecipando ad iniziative di volontariato, rispettando l'ambiente e sviluppando un forte senso civico. Proprio in occasione di questo importante anniversario, patrocinato dal Comune, la comunità tranese e le generazioni di scout che hanno vissuto questa esperienza si riuniscono per un fine settimana di festa, ci si è ritrovati con un volto segnato dalle rughe per il tempo che passa, ma con un cuore giovane ed un entusiasmo che non abbandona mai perchè scout lo si è per sempre.Lo scautismo è anche una scuola di responsabilità e di leadership. "Il vero modo per ottenere la felicità è rendere felici gli altri," affermava Baden-Powell. Attraverso il sistema delle squadriglie, i giovani di Trani imparano ancora oggi a prendere decisioni, a delegare compiti e a sostenersi a vicenda. I più grandi guidano i più piccoli, sviluppando capacità di leadership e un forte senso di responsabilità verso il proprio gruppo.Le celebrazioni del 75° anniversario del Gruppo Scout AGESCI Trani hanno offerto ieri un'occasione speciale, quella del, è stato un momento significativo ed emozionante per tutti gli scout, vecchi e nuovi e qualche lacrima l'abbiamo vista. La promessa scout, un impegno solenne che ogni ragazzo e ragazza pronuncia, racchiude i valori essenziali del movimento: lealtà, altruismo, onestà e rispetto per gli altri. Questi principi guidano le azioni quotidiane degli scout di Trani, influenzando il loro modo di relazionarsi con la famiglia, con gli amici e con l'intera comunità.Il fine settimana di festa che si è sabato 10 maggio con l'inaugurazione della "Città Scout" sul piazzale antistante il Palazzo di Città, è stata quindi un'occasione per ex scout, amici e simpatizzanti di ritrovarsi e condividere ricordi ed emozioni. Le Botteghe Scout, curate dai ragazzi delle diverse branche (Lupetti, Coccinelle, Esploratori, Guide e Clan), si sono aperte al pubblico, raccontando la vita scout attraverso attività e storie per tutte le età.Oggi domenica 11 maggio, le celebrazioni culmineranno con la Santa Messa in stile scout alle ore 10.00, sarà un momento di ringraziamento per questi 75 anni di storia di servizio e impegno nella comunità tranese. Seguiranno i saluti istituzionali e l'ammaina bandiera, che chiuderà ufficialmente le festività. Durante l'intero evento, l'Angolo dei Ricordi offrirà a ogni ex scout la possibilità di lasciare tracce della propria esperienza, contribuendo alla creazione di un libro della memoria del gruppo e della città di Trani.In un mondo in rapida evoluzione, i valori dello scautismo rimangono un faro guida per la crescita personale e per la costruzione di una società più giusta e solidale. A Trani, questo storico anniversario del Gruppo Scout AGESCI Trani è un'occasione per celebrare un percorso di formazione e servizio che ha toccato la vita di innumerevoli giovani, invitando tutta la cittadinanza a riscoprire i valori dello scautismo e il suo prezioso contributo alla comunità locale.Lo scautismo a Trani continua a formare cittadini consapevoli, pronti a lasciare il mondo un po' migliore di come l'hanno trovato, seguendo l'esempio e le parole del suo lungimirante fondatore. Le emozioni della prima giornata nella ricca foto-gallery pubblicata.