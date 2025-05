Trani festeggia 75 anni di scoutismo: al via il weekend celebrativo

Il Gruppo Scout AGESCI Trani 1 si prepara a celebrare uno storico traguardo: 75 anni di scoutismo a Trani. Un anniversario importante per la comunità cittadina e per tutte le generazioni di scout che hanno vissuto questa esperienza educativa e di servizio, e che saranno protagonisti di un fine settimana di festa, patrocinato dal Comune di Trani.Le celebrazioni si apriranno sabato 10 maggio, alle 17.30, con l'inaugurazione della "Città Scout" sul piazzale antistante il Palazzo di Città, in via Edoardo Fusco, nei pressi della sede del Gruppo Trani 1, a seguire, ci sarà anche il Rinnovo della Promessa. Sarà l'occasione per tutti gli ex scout, amici e simpatizzanti di ritrovarsi e condividere ricordi, storie ed emozioni.A seguire, alle 18.00, verranno aperte al pubblico le Botteghe Scout, curate dai ragazzi e dalle ragazze delle diverse branche del gruppo: Esploratori, Guide, Lupetti, Coccinelle e Clan. Ogni spazio racconterà aspetti della vita scout e offrirà attività e racconti rivolti a grandi e piccoli.Domenica 11 maggio, le celebrazioni proseguiranno con la riapertura delle botteghe alle 9.00 e, alle 10.00, con la Santa Messa in stile scout, momento di ringraziamento per questi 75 anni di storia. Seguiranno i saluti istituzionali e l'ammaina bandiera, che chiuderà ufficialmente il fine settimana di festa.Durante l'intera manifestazione sarà possibile visitare l'Angolo dei Ricordi, dove ogni ex scout potrà lasciare foto, simboli e pensieri legati alla propria esperienza, contribuendo alla realizzazione di un libro della memoria che resterà patrimonio del gruppo e della città.Il Gruppo Scout AGESCI Trani 1 invita tutta la cittadinanza a partecipare a questo importante momento di festa, che vuole essere non solo un omaggio alla storia del gruppo, ma anche un'occasione per riscoprire i valori dello scoutismo e il servizio alla comunità.Per ulteriori informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali social del gruppo o contattare direttamente la segreteria all'indirizzo trani1@puglia.agesci.it o al numero 3917513505.