La luce della Pace da Betlemme deposta nel presepe di piazza libertà a Trani

Il momento di raccoglimento degli scout, alla presenza dell'assessore alla polizia locale Cecilia Di Lernia, è stato particolarmente suggestivo ed emozionante: un simbolo di pace - la lanterna - è stato posto accanto a un altro simbolo di pace, rappresentato dal Gesù bambino, innocente, indifeso, fragile, eppure così potente per l'intera umanità.

Due simboli che si osservano reciprocamente, monito all'umanità che sembra, a volte, sorda agli appelli alla pace, ai "cessate il fuoco" e a ritrovare quella sensibilità che sembra essersi persa. La luce della pace che viene da Betlemme, una città piena di significato e di valore per la cultura cristiana, ci ricorda che siamo dei semi per costruire un mondo migliore e più giusto.

L'assessore Cecilia Di Lernia ha affermato che Trani è "una goccia nell'oceano di pace che da più parti - in questo momento - risuona" e aggiunge che "il segno di pace donato dagli scout ha un grande valore, tenuto conto del fatto che loro sono degli educatori di giovani menti".

Niki Covelli, capo scout, ha deposto personalmente la luce della pace all'interno del presepe. Nel ringraziare la città di Trani, che fin dal principio, ha sposato l'iniziativa, Covelli ha sottolineato l'importanza di questo piccolo gesto in un momento tragico al livello geopolitico, augurandosi che il 2026 possa davvero accogliere la pace sia nella città di Trani che nel mondo.

Poco più di dieci giorni fa la luce della Pace arrivava da Betlemme a Trani. Ieri sera vi è stata la deposizione accanto alla grotta del presepe allestito in piazza libertà. Accanto al lanternino anche una targa in legno in ricordo dell'arrivo della luce, che riporta la data e un QR code che rinvia al nostro articolo in cui raccontiamo l'arrivo della luce alla stazione di Trani.