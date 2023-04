Le "pantere" dei fiori: i giovani scout di Trani fanno un giardino di un aiuola incolta

"Semel scout semper scout": davvero c'è da augurarsi che l'entusiasmo di questi ragazzini, Ia squadriglia Pantere della sezione Agesci 1 di Trani non si vada perdendo, e che continuino a mostrare di essere modello e esempio di amore, amore per la natura, spirito di squadra.Domenica mattina si è svolta questa onorevole iniziativa dei ragazzi scout dalle 11 ai 15 anni dalle 8:00 fino alle 11:00, zappando la terra di una aiuola in condizioni di squallido abbandono a pozzo Piano, dissodandola da pietre, piantandovi piantine fiorite, facendosi anche i calli alle mani per strappare le erbacce: un'iniziativa bellissima della squadriglia pantere della Agesci Trani 1."L'uomo che è cieco alle bellezze della natura ha perduto la metà del piacere di vivere": cornice al lavoro dei ragazzi è stato il pannello con una delle frasi più belle di Baden Powell, fondatore degli Scout.Nessuna richiesta di contributo, nessun progetto: i ragazzi si sono autofinanziati e hanno fatto veramente tutto di propria spontanea iniziativa e volontà."Una nuova impresa realizzata! C'è ancora molto da fare... l'entusiasmo dei ragazzi è sempre contagioso ed inesauribile e va sempre sostenuto. "Gioca non stare a guardare", come diceva Baden Powell " :così Antonio Curci, responsabile delle piccole pantere che hanno offerto una boccata di aria buona in una città nella quale le cronache di vandalismo e di manifestazioni non confortanti da parte dei giovani purtroppo si fanno sentire sempre di più.Michele Centrone, chiamato nelle vesti di tecnico agronomo, ha commentato con orgoglio l'impegno di questi piccoli cittadini: "Ho fatto loro il tecnico di riferimento ma niente di più. Tutto merito loro nell'idea, nell'iniziativa e soprattutto nel loro lavoro".