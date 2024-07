Caos in Azione Trani, Briguglio: "Articoli non firmati dal segretario si ritengano abusivi e non condivisi"

Negli ultimi mesi circolano e pubblicano articoli a nome di "Azione". Articoli che la segreteria non ha mai né ricevuto né autorizzato a pubblicare.Pertanto diffido qualsiasi articolo che possa comparire alla stampa a nome di "Azione", che non abbia come firmatario il segretario. Si ritengano abusivi e quindi non condivisi. Tanto dovevo per conoscenza alle forze politiche e alla cittadinanza.