Cava fumante, Briguglio: «In contrada Monachelle il fumo non cessa e fuoriesce dalle viscere della terra»

«Possibile che in questa città bisogna scendere in piazza per avere contezza di episodi che potrebbero mettere a repentaglio la salute di tutti i cittadini?»: a chiederselo è Domenico Briguglio, commissario cittadino di Azione Trani.«Se è così sono contento perché, dopo aver sollevato in piazza della Repubblica il problema della natura dei fumi che continuano a fuoriuscire h24 della cava situata in contrada Monachelle, anche gli amministratori e i politici locali si sono svegliati ritornando sulla problematica che da anni attanaglia la città. Mi riferisco in ultimo alla consigliera regionale Debora Ciliento che dopo le mie dichiarazioni ci fa sapere che i tecnici dell'Arpa hanno escluso pericoli per la salute pubblica e che nei prossimi giorni saranno pubblicati i risultati nel dettaglio. Una notizia che attendo di verificare anche dalla documentazione che ho richiesto a mezzo pec nei giorni scorsi. Sui fumi delle cave se ne sono dette tante, la realtà è che in contrada Monachelle il fumo non cessa e fuoriesce dalle viscere della terra e l'odore è fortemente acre.Ho constatato che in questi 5 anni tanti sono stati i proclami e molte le tentate battaglie. Evidentemente la strada scelta non era quella giusta. Oggi invece il mio modo di fare sta iniziando a dare risposte e risultati. E non mollo. Resterò sempre allerta su questo problema finché alle parole non seguirà la relativa documentazione scritta che ci liberi da questo annoso problema».