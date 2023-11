Domenico Briguglio eletto segretario cittadino di Azione

Il dott. Mimmo Briguglio è il nuovo segretario di Azione Trani. È stato eletto all'unanimità al termine del congresso cittadino .Dopo la lettura della mozione programmatica è stata delineata anche la nuova squadra di Azione di Trani.Eletti anche i componenti il Comitato direttivo comunale.Ecco l'organigramma con i nomi: Domenico BRIGUGLIO - Segretario cittadino;Raffaella Merra - Vicesegretario;Giuseppe Mirizzi - Presidente;Giuseppe Basso - Vicepresidente;Giuseppina Ferrante - Delegato alle pari opportunità;Rosa Ivana Fusco - Delegata pubbliche relazioni, arte e spettacolo;Matteo Di Venosa - Delegato ai rapporti con le istituzioni regionali e responsabile del territorio e case di riposo;Michele Ferro - Tesoriere;Giuseppe Marasciuolo - Delegato agricoltura e giardinaggio;Saverio Lomolino - Coordinatore di quartiere e garante congressi provinciali e comunali."Sono onorato della scelta fatta dai componenti del partito di Azione e dai cittadini. Con questo nomina sono pronto a ripartire e a ritornare sulle problematiche che non ho mai lasciato per mia volontà, ma perché non avevo un incarico ufficiale. Sono contento dei nuovi componenti della direttivo di Azione Trani. Ci sono giovani qualificati e volenterosi che con le loro idee mi faranno crescere ancora di più politicamente così da poter dare più forza al partito e alla città. Sarò supportato da una squadra efficiente con validi esponenti provinciali e regionali necessari per concretizzare idee e progetti per Trani"."Una nomina importante quella che mi è stata affidata dal dott. Briguglio e dall'intero direttivo", ha dichiarato a caldo il neo eletto presidente di Azione Trani avv. Giuseppe Mirizzi. Dialogo e dibattito i punti cardine del suo operato.Il partito punta soprattutto sui giovani.Andrea Matano si è iscritto ad Azione Trani perché ritiene vitale per la politica e per lo sviluppo della città la vicinanza delle nuove generazioni senza tralasciare l'esperienza di chi come il dott. Briguglio si è sempre battuto per le piccole e grandi tematiche.Il direttivo tranese domenica 12 novembre 2023 partecipa al congresso provinciale che si terrà a Villa Ciardi a Bisceglie. Candidato a segretario c'è Francesco Spina. Si attende anche la nomina a vice segretario provinciale del dott. Mimmo Briguglio di Azione Trani.