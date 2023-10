Briguglio coordinatore scientifico del 2° Simposio internazionale di Chirurgia odontoiatrica a Molfetta

Il 20 e 21 ottobre 2023 dalle ore 9:00 alle 19:00 presso la Dental World in via Antichi Pastifici n.15 a Molfetta si terrà il 2° Simposio internazionale in Chirurgia odontoiatrica.Coordinatore scientifico dott. Domenico Briguglio, odontoiatra tranese - con master e perfezionamento in chirurgia e implantologia presso l'Università di Foggia e di Bari.Presidenti di sessione:dott. Fabio De Pascalis, presidente ANDI Bari-BAT;prof. Maurizio Piattelli, docente Università degli studi D'Annunzio di Chieti;prof. Francesco Inchingolo, docente Università degli studi Aldo Moro di Bari.Evento accreditato 10 ECM.Crediti validi solo per i primi 100 paganti."Durante il simposio, precisa il dott. Briguglio, luminari clinici e ricercatori relazioneranno su medicina estetica, chirurgia endodontica, rigenerativa ed implantare. Sarà presentato anche un programma pratico e scientifico basato su ricerca e innovazione al fine di condividere informazioni cliniche, estetiche e tecniche coinvolgendo studenti e dottori.