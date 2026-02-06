Briguglio
Briguglio rientra in Giunta: «Torno per stare dalla parte dei cittadini»

All’assessore affidate Polizia locale, viabilità, protezione civile e infrastrutture

Trani - venerdì 6 febbraio 2026 10.58 Comunicato Stampa
Il dottor Mimmo Briguglio torna nuovamente in Giunta a Trani. Il sindaco ha provveduto ad assegnargli le deleghe alla Polizia locale, sicurezza del territorio, protezione civile, viabilità, cura dei luoghi e spazi pubblici, infrastrutture e reti, rapporti con il consiglio comunale. Si tratta di un ritorno dopo l'esperienza del 2019 dove per un anno e mezzo ha ricoperto l'incarico di assessore ai lavori pubblici aprendo il cassetto di alcuni progetti ormai impolverati e avviandonemolti altri ancora in itinere.

"Torno in sella per stare dalla parte dei cittadini tranesi, dei miei cittadini perché io da sempre mi sento uno di loro - ha dichiarato subito dopo la nomina di assessore il dott. Domenico Briguglio-. Sono felice di questa nomina. Si tratta di un incarico di partito voluto dal coordinatore regionale Carlo Laurora e dal capogruppo Donata Di Meo di Puglia popolare".

Si torna dunque a lavorare sottolinea Briguglio. "Dopo la carica si lavori pubblici della scorsa legislatura, con la delega alla polizia urbana cercherò di risistemare la città e dare una impronta definitiva al territorio. Lavorerò per i cittadini che continueranno a chiamarmi Mimmo come hanno sempre fatto e potranno incontrarmi dove loro sanno e per le strade di Trani, perché io sono uno di loro".

A Briguglio vengono assegnate deleghe importanti e delicate come i lavori pubblici e oggi la sicurezza del territorio. "Sanno che mi muovo - aggiunge ancora -. La dimostrazione sono le tante opere portate a termine e in cantiere. In primis piazza Sant'Agostino riqualificata anche grazie alla caparbietà del consigliere Cirillo. I numerosi interventi strutturali nelle scuole cittadine, i rapporti con i dirigenti scolastici, il rifacimento della palestra del plesso Baldassarre, l'allargamento della strettoia di pizxopiano, la consegna delle case di via Grecia, i parchi urbani, la sostituzione delle ringhiere sul lungomare, l'apertura dell'ingresso secondario del cimitero,e l'avvio dei lavori per la soppressione del passaggio a livello.

Un incarico quello di assessore che durerà pochi mesi fino a maggio per via delle elezioni amministrative. "C'è la volontà di dare in questi mesi ciò che avrei potuto dare in più tempo - conclude Briguglio-. Lo avrei fatto anche per un giorno perché amo così tanto Trani che mi dedicherò anima e corpo".
