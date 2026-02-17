Briguglio e Polizia locale
Enti locali

Allerta meteo arancione per forte vento, mobilitata la Polizia Locale e chiusa la Villa Comunale

Raffiche fino a 80 km/h previste sulla costa adriatica pugliese. Il Comune valuta ulteriori misure di sicurezza

Trani - martedì 17 febbraio 2026 8.18
In seguito all'allerta meteo arancione per forte vento emessa dalla Protezione civile della Regione Puglia a partire da mezzanotte e per le successive 20 ore, il corpo di polizia municipale di Trani, guidato dal comandante Leonardo Cuocci Martorano, è stato messo in allarme al fine di coordinare le operazioni ed eventuali segnalazioni sul territorio.
Raffiche di vento sono previste su tutta la Puglia centrale adriatica, in particolare venti forti da nord-ovest con una velocità media di circa 40 km/h e raffiche di burrasca che potrebbero raggiungere anche 80 km/h. L'allerta meteo ha mobilitato anche il Comune di Trani che sta programmando iniziative specifiche per fronteggiare i rischi legati alle raffiche di vento. Le scuole cittadine sono comunque chiuse per la ricorrenza del carnevale. Disposta anche la chiusura della villa comunale. Si stanno valutando altre eventuali azioni a tutela dei cittadini e del territorio.
In qualità di assessore alla protezione civile e sicurezza del territorio - dichiara Domenico Briguglio - invito la cittadinanza a prestare la massima attenzione in città e a segnalare eventuali e possibili situazioni di pericolo.
  • Domenico Briguglio
