Campanile
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Eventi e cultura

Torna Architetture Ardite, visite guidate al Campanile della Cattedrale di Trani

Quattro appuntamenti estivi nell'ambito di Fuori Museo 2026

Trani - giovedì 2 luglio 2026 10.01
La Fondazione S.E.C.A. rinnova l'appuntamento con "Architetture Ardite", l'iniziativa che conduce cittadini e visitatori alla scoperta di uno dei simboli più affascinanti della città di Trani: il maestoso Campanile della Cattedrale sul mare.

L'esperienza, inserita nel calendario di "Fuori Museo 2026", il programma di eventi estivi promosso dalla Fondazione S.E.C.A., si svolgerà nelle giornate del 4 e 5 luglio e del 15 e 22 agosto 2026, offrendo l'opportunità esclusiva di accedere a un luogo straordinario per valore storico, architettonico e paesaggistico.

Attraverso un percorso guidato, i partecipanti potranno salire lungo i livelli del campanile romanico, ammirandone da vicino le caratteristiche costruttive e scoprendo i segreti di una delle architetture più rappresentative della Puglia medievale. Dalla sommità della torre si aprirà inoltre una vista suggestiva sul centro storico di Trani, sul porto e sull'Adriatico, regalando un punto di osservazione unico sul patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

"Architetture Ardite" rappresenta un'occasione speciale per conoscere da una prospettiva inedita la Cattedrale di Trani, monumento identitario della città, e per valorizzare il patrimonio storico-artistico dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie attraverso esperienze di visita coinvolgenti e di grande impatto emotivo.

Le visite sono a numero limitato e si svolgeranno esclusivamente su prenotazione. Quota di partecipazione di € 6,00.

Nelle giornate del 4 e 5 luglio sarà disponibile in Largo Piazza Addazi un desk informativo di sensibilizzazione ambientale in virtù di una collaborazione tra Fondazione S.E.C.A. e AMIU S.p.A. – Trani.

Per info e prenotazioni Fondazione S.E.C.A.: tel. 0883582470 | email. info@fondazioneseca.it.
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