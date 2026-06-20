Cattedrale all'alba Trani. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Cattedrale all'alba Trani. Foto Tonino Lacalamita
Eventi e cultura

Trani saluta l’estate all’alba: torna “Cattedrale all’Alba” in Piazza Duomo

La Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana di Puglia diretta dal Maestro Benedetto Grillo accompagnerà il sorgere del sole davanti alla Cattedrale sul mare

Trani - sabato 20 giugno 2026 9.58
C'è un istante dell'anno che ha un fascino particolare: quello in cui nasce l'estate. Il 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, il sole regalerà la sua prima alba alla stagione più attesa e, ancora una volta, sarà la straordinaria Piazza Duomo di Trani ad accoglierla con la musica.
Domenica 21 giugno 2026 torna "Cattedrale all'Alba", l'evento che negli anni è diventato uno dei simboli culturali dell'estate pugliese, capace di richiamare spettatori da tutta la regione e non solo, per vivere un'esperienza unica davanti alla Cattedrale sul mare, tra le più affascinanti d'Europa.
Protagonista della quarta edizione sarà la Fondazione Orchestra Sinfonica Federiciana di Puglia, diretta dal Maestro Benedetto Grillo, affiancata dalle voci narranti Giulia Baldini ed Emma Ceglie, che accompagneranno il pubblico con parole e suggestioni pensate per fondersi con la musica e con il lento apparire della luce.
Ad arricchire lo spettacolo sarà la partecipazione del Corpo di Ballo del Liceo Coreutico di Bisceglie, che interpreterà alcuni dei momenti più intensi del concerto attraverso una raffinata presenza scenica, creando un dialogo continuo tra gesto, suono e paesaggio.
Il programma musicale attraverserà alcune delle pagine più emozionanti della storia della musica: da Musorgskij a Barber, da Massenet a Bach, da Rossini a Ponchielli, da Grieg a Elgar, fino alle atmosfere coinvolgenti di Piazzolla e della grande melodia italiana. Un repertorio scelto per accompagnare il pubblico dall'oscurità della notte fino all'esplosione di colori della prima alba estiva.
Quando il sole emergerà dall'Adriatico e la pietra bianca della Cattedrale si accenderà di riflessi dorati, musica, danza e parole si uniranno in un momento di rara intensità, sospeso tra arte e natura, tra emozione e contemplazione.
"Cattedrale all'Alba" si conferma così molto più di un concerto: è un rito collettivo che celebra la bellezza, il patrimonio culturale e l'identità di un territorio che continua a sorprendere attraverso i suoi luoghi più iconici.
L'ingresso del pubblico sarà consentito a partire dalle ore 4:15.
  • Cattedrale
Altri contenuti a tema
La Festa della Pace a Trani unisce i cittadini e le tre grandi confessioni cristiane Vita di città La Festa della Pace a Trani unisce i cittadini e le tre grandi confessioni cristiane La marcia di ieri è stata un’occasione per stare insieme, confrontarsi e far sentire la voce di chi vuole un mondo in pace
Ai piedi della Cattedrale di Trani Actor Dei, lo spettacolo gratuito ispirato a Padre Pio Ai piedi della Cattedrale di Trani Actor Dei, lo spettacolo gratuito ispirato a Padre Pio A dare voce e volto del santo Attilio Fontana. Appuntamento il 24 agosto
Giubileo 2025, la Cattedrale di Trani chiesa madre. Tra le chiese diocesane anche la "Beata Maria Vergine del Carmine" Religioni Giubileo 2025, la Cattedrale di Trani chiesa madre. Tra le chiese diocesane anche la "Beata Maria Vergine del Carmine" Il Giubileo a livello diocesano sarà aperto domenica 29 dicembre 2024
Ancora ringhiere e ruggine: colpite anche quelle della Cattedrale Vita di città Ancora ringhiere e ruggine: colpite anche quelle della Cattedrale La testimonianza di un problema "ever brown" che persiste
Le nuove nomine dell'arcivescovo D'Ascenzo Religioni Le nuove nomine dell'arcivescovo D'Ascenzo Cammino sinodale, missione e corresponsabilità i criteri ispiratori
Miniature in mattoncini, Paolo Tupputi realizza anche la Cattedrale di Trani Vita di città Miniature in mattoncini, Paolo Tupputi realizza anche la Cattedrale di Trani «Trasformo la bellezza della Puglia in costruzioni Lego»
Architetture ardite, visite guidate al campanile della Cattedrale dal 15 al 17 agosto Architetture ardite, visite guidate al campanile della Cattedrale dal 15 al 17 agosto L'iniziativa di Fondazione Seca prevede tre turni di visita
Conto alla rovescia per l'attesissimo concerto all'alba a Trani Attualità Conto alla rovescia per l'attesissimo concerto all'alba a Trani Ecco dove acquistare i biglietti
Trani si accende a ritmo di tango: questa sera la magia di Piazza Gradenigo è gratis e per tutti
20 giugno 2026 Trani si accende a ritmo di tango: questa sera la magia di Piazza Gradenigo è gratis e per tutti
Strade al buio tra Trani e Corato, esposto-diffida dei Civisti Provinciali
20 giugno 2026 Strade al buio tra Trani e Corato, esposto-diffida dei Civisti Provinciali
Bonus sociale Tari 2025, avvisi inviati anche per importi inferiori a 12 euro
20 giugno 2026 Bonus sociale Tari 2025, avvisi inviati anche per importi inferiori a 12 euro
118 Bat, guasto informatico sotto accusa: chiesta audizione urgente in Regione
20 giugno 2026 118 Bat, guasto informatico sotto accusa: chiesta audizione urgente in Regione
Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio”, a Trani un'estate tra letture, storia e divulgazione culturale
20 giugno 2026 Biblioteca Comunale “Giovanni Bovio”, a Trani un'estate tra letture, storia e divulgazione culturale
Gonfiore, liquidi in eccesso, gambe pesanti: cosa fare? 
20 giugno 2026 Gonfiore, liquidi in eccesso, gambe pesanti: cosa fare? 
Calcio, inclusione e crescita: al via “Strade in Sport” tra Trani e Bisceglie
20 giugno 2026 Calcio, inclusione e crescita: al via “Strade in Sport” tra Trani e Bisceglie
Nuovo manto erboso artificiale, si attende il via libera di LND e CONI: il punto sulla questione stadio
19 giugno 2026 Nuovo manto erboso artificiale, si attende il via libera di LND e CONI: il punto sulla questione stadio
Trani, Roberto Gargiuolo inaugura la segreteria in Largo Francia: «Portiamo l'ascolto dove la politica ha dimenticato di guardare»
19 giugno 2026 Trani, Roberto Gargiuolo inaugura la segreteria in Largo Francia: «Portiamo l'ascolto dove la politica ha dimenticato di guardare»
Trani, il 26 giugno la proclamazione ufficiale dei nuovi consiglieri comunali
19 giugno 2026 Trani, il 26 giugno la proclamazione ufficiale dei nuovi consiglieri comunali
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.