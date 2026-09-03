Maxi‑frode da 100 milioni sui bonus edilizi: la Procura di Firenze ricostruisce il ruolo di due condomini di Trani

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La Procura della Repubblica di Firenze ha acceso i riflettori su unalegata ai bonus edilizi, una delle operazioni più rilevanti degli ultimi anni nel settore delle agevolazioni fiscali, al centro dell'indagine, coordinata dai comandi provinciali della Guardia di Finanza di Firenze e Teramo, compaiono, dove lavori di ristrutturazione erano stati realmente eseguiti e documentati. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli indagati avrebberodei cantieri tranesi – fatture, asseverazioni, certificazioni energetiche, titoli abilitativi, contratto d'appalto, comunicazioni all'Enea – per poi utilizzarla come base di un. La ditta che aveva realmente eseguito i lavori sarebbe stata "rimpiazzata" concon sede in Toscana, Abruzzo e Puglia, trasformando così un cantiere vero in unaSu questa documentazione manipolata sarebbero stati richiesti. Una parte consistente della frode è stata intercettata in tempo:bloccati dal sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate,sequestrati d'urgenza perché ancora presenti nei cassetti fiscali delle società fittizie, altri, già venduti per circa 20 milioni a soggetti terzi ignari – tra cui istituti bancari e operatori economici – sono stati oggetto di perquisizioni e sequestri. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze ha disposto un, anche per equivalente, nei confronti digravemente indiziate di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ricettazione e autoriciclaggio. Contestata anche l'aggravante del. Le indagini patrimoniali, condotte anche attraverso i canali di cooperazione internazionale di, hanno permesso di ricostruire movimenti di denaro e attività di riciclaggio in diversi Paesi dell'Unione europea, tra cuiUn'inchiesta complessa, che parte da Trani e si estende su scala nazionale e internazionale, mostrando come la documentazione di lavori realmente eseguiti possa diventare la base per frodi milionarie capaci di danneggiare gravemente le casse dello Stato. Pur trattandosi di un'inchiesta che si estende tra Toscana, Abruzzo, Puglia e diversi Paesi europei, la vicenda affonda le sue radici. È qui che i lavori di ristrutturazione – regolarmente eseguiti e documentati – sono diventati la base di un meccanismo fraudolento capace di generare crediti fiscali inesistenti per cento milioni di euro. Un dettaglio che non può passare inosservato:, costruita sfruttando la qualità e la completezza della documentazione prodotta dai cantieri tranesi.La Procura di Firenze prosegue le indagini, ma il caso richiama l'attenzione anche sul territorio:. Un'inchiesta che parte da Trani e finisce per attraversare mezza Europa, ricordando quanto sia importante che ogni cantiere, ogni documento e ogni procedura restino ancorati alla trasparenza. Perché, come dimostra questa vicenda, anche ciò che nasce in un condominio della nostra città può diventare il fulcro di una delle frodi fiscali più rilevanti degli ultimi anni.