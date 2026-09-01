Attualità
Scuola, suona la campanella in Puglia: lezioni al via il 17 settembre anche a Trani con possibili variazioni
Approvato il calendario per l'anno scolastico 2026/2027: stop alle lezioni l'8 giugno. Previsti 223 giorni di attività didattica.
Trani - martedì 1 settembre 2026
La Giunta Regionale della Puglia ha ufficialmente approvato il calendario scolastico per l'anno 2026/2027. Per oltre mezzo milione di studenti pugliesi, dalle scuole primarie fino alle secondarie di secondo grado, il rientro in aula è fissato per giovedì 17 settembre 2026. Le lezioni si concluderanno martedì 8 giugno 2027, mentre le attività educative nella scuola dell'infanzia proseguiranno, come di consueto, fino al 30 giugno 2027.
Festività, ponti e vacanze.
Il piano regionale definisce anche le pause didattiche lungo il corso dell'anno scolastico:
Festività, ponti e vacanze.
Il piano regionale definisce anche le pause didattiche lungo il corso dell'anno scolastico:
- Ponte dell'Immacolata: scuole chiuse lunedì 7 dicembre (in continuità con la festività dell'8 dicembre);
- Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027 compresi;
- Vacanze di Pasqua: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027.
- Festa dei Lavoratori, quest'anno il 1 maggio ricade di sdabato
- Festa del Santo Patrono, quest'anno il 03 maggio ricade di lunedì