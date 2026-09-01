Scuola, suona la campanella in Puglia: lezioni al via il 17 settembre anche a Trani con possibili variazioni

Ponte dell'Immacolata: scuole chiuse lunedì 7 dicembre (in continuità con la festività dell'8 dicembre);

Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027 compresi;

Vacanze di Pasqua: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027.

Festa dei Lavoratori, quest'anno il 1 maggio ricade di sdabato

Festa del Santo Patrono, quest'anno il 03 maggio ricade di lunedì

La Giunta Regionale della Puglia ha ufficialmente approvato il calendario scolastico per l'anno 2026/2027. Per oltre mezzo milione di studenti pugliesi, dalle scuole primarie fino alle secondarie di secondo grado, il rientro in aula è fissato per giovedì 17 settembre 2026. Le lezioni si concluderanno martedì 8 giugno 2027, mentre le attività educative nella scuola dell'infanzia proseguiranno, come di consueto, fino al 30 giugno 2027.Festività, ponti e vacanze.Il piano regionale definisce anche le pause didattiche lungo il corso dell'anno scolastico:Oltre a queste date vanno considerate come sicure pause:Si ricorda che le singole istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, hanno la facoltà di deliberare un eventuale anticipo della data di inizio delle lezioni, oltre alla sospensione delle attività in altri giorni dell'anno, a patto di garantire il limite minimo dei 200 giorni di lezione previsti dalla legge.