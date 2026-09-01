Scuola
Scuola
Attualità

Scuola, suona la campanella in Puglia: lezioni al via il 17 settembre anche a Trani con possibili variazioni

Approvato il calendario per l'anno scolastico 2026/2027: stop alle lezioni l'8 giugno. Previsti 223 giorni di attività didattica.

Trani - martedì 1 settembre 2026
La Giunta Regionale della Puglia ha ufficialmente approvato il calendario scolastico per l'anno 2026/2027. Per oltre mezzo milione di studenti pugliesi, dalle scuole primarie fino alle secondarie di secondo grado, il rientro in aula è fissato per giovedì 17 settembre 2026. Le lezioni si concluderanno martedì 8 giugno 2027, mentre le attività educative nella scuola dell'infanzia proseguiranno, come di consueto, fino al 30 giugno 2027.
Festività, ponti e vacanze.

Il piano regionale definisce anche le pause didattiche lungo il corso dell'anno scolastico:
  • Ponte dell'Immacolata: scuole chiuse lunedì 7 dicembre (in continuità con la festività dell'8 dicembre);
  • Vacanze di Natale: da mercoledì 23 dicembre 2026 a mercoledì 6 gennaio 2027 compresi;
  • Vacanze di Pasqua: da giovedì 25 marzo a martedì 30 marzo 2027.
Oltre a queste date vanno considerate come sicure pause:
  • Festa dei Lavoratori, quest'anno il 1 maggio ricade di sdabato
  • Festa del Santo Patrono, quest'anno il 03 maggio ricade di lunedì
Si ricorda che le singole istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e didattica, hanno la facoltà di deliberare un eventuale anticipo della data di inizio delle lezioni, oltre alla sospensione delle attività in altri giorni dell'anno, a patto di garantire il limite minimo dei 200 giorni di lezione previsti dalla legge.
  • Scuola
Altri contenuti a tema
Mattia Rana porta Trani sul podio internazionale dei Giochi junior della matematica Scuola e Lavoro Mattia Rana porta Trani sul podio internazionale dei Giochi junior della matematica L'alunno della quarta C della scuola primaria "Giovanni Beltrani" conquista il 2° posto nella prima prova
DSA e inclusione, da Trani un metodo educativo all’attenzione del Ministero DSA e inclusione, da Trani un metodo educativo all’attenzione del Ministero 'Accademia Letteralmente' presenta un report a Giuseppe Valditara: al centro un approccio personalizzato per studenti con difficoltà e non
Scuola del futuro: Montessori, intelligenza artificiale e robotica insieme all'I.C. Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio Scuola e Lavoro Scuola del futuro: Montessori, intelligenza artificiale e robotica insieme all'I.C. Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio Concluso con successo il corso di formazione per docenti sulla didattica digitale montessoriana avanzata
Libri di testo 2026/2027, via alle domande per il contributo regionale Enti locali Libri di testo 2026/2027, via alle domande per il contributo regionale Aperte le istanze per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo destinata agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado
Italia Nostra | I giovani di Trani custodi del domani: al via “IN-SIEME PER IL PATRIMONIO” Scuola e Lavoro Italia Nostra | I giovani di Trani custodi del domani: al via “IN-SIEME PER IL PATRIMONIO” L'appuntamento è per questo pomeriggio, 15 giugno alle ore 17:00, nella cornice della Sala Ronchi presso la Biblioteca Comunale di Trani
Trani | Aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 Trani | Aperte le iscrizioni al servizio di ristorazione scolastica per l’anno scolastico 2026/2027 Fino al 31 agosto 2026 sarà possibile accedere al portale telematico per iscrivere o rinnovare l’adesione
Dal talento alla visione: il Vecchi e la Baldassarre accendono la Notte delle Stelle Dal talento alla visione: il Vecchi e la Baldassarre accendono la Notte delle Stelle Una serata che ha valorizzato passioni, competenze e percorsi condivisi tra i due istituti
Trionfo Nazionale per il Campus Innovazione: Trani diventa Capitale dell’Avanguardia Didattica Scuola e Lavoro Trionfo Nazionale per il Campus Innovazione: Trani diventa Capitale dell’Avanguardia Didattica L’evento residenziale di formazione nazionale ha registrato un successo senza precedenti
Nick The Nightfly a Palazzo Beltrani per festeggiare la X Stagione Artistica
1 settembre 2026 Nick The Nightfly a Palazzo Beltrani per festeggiare la X Stagione Artistica
Unione 1-2 Trani, Moscelli: “Vittoria sofferta, ma importante. Tifosi? Bellissimo vederli "
31 agosto 2026 Unione 1-2 Trani, Moscelli: “Vittoria sofferta, ma importante. Tifosi? Bellissimo vederli"
Trani | Chiusura passaggio a livello, al via il servizio navetta di AMET
31 agosto 2026 Trani | Chiusura passaggio a livello, al via il servizio navetta di AMET
Oggi Consiglio comunale straordinario, 17 atti ispettivi al centro del dibattito
31 agosto 2026 Oggi Consiglio comunale straordinario, 17 atti ispettivi al centro del dibattito
Fratelli d’Italia Bat presenta a Trani l’evento dedicato al Governo Meloni
31 agosto 2026 Fratelli d’Italia Bat presenta a Trani l’evento dedicato al Governo Meloni
“Raccontando Sotto le Stelle”, al via la 19ª edizione: si parte con Giulio Coniglio
31 agosto 2026 “Raccontando Sotto le Stelle”, al via la 19ª edizione: si parte con Giulio Coniglio
Tanti auguri all’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo nel giorno del suo compleanno
31 agosto 2026 Tanti auguri all’Arcivescovo mons. Leonardo D’Ascenzo nel giorno del suo compleanno
Trani, via Falcone al buio: i residenti segnalano ritardi nell’accensione delle luci e rischi per pedoni e automobilisti
31 agosto 2026 Trani, via Falcone al buio: i residenti segnalano ritardi nell’accensione delle luci e rischi per pedoni e automobilisti
Whatsapp, nuova ondata di attacchi “zero-click”. I consigli della Polizia di Stato
31 agosto 2026 Whatsapp, nuova ondata di attacchi “zero-click”. I consigli della Polizia di Stato
A Trani una cena senza confini: la Festa dei Popoli mette tutti attorno alla stessa tavola
31 agosto 2026 A Trani una cena senza confini: la Festa dei Popoli mette tutti attorno alla stessa tavola
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.