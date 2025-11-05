Sequestro preventivo nel settore edilizio a Trani: quattro persone e cinque società coinvolte

b. il sequestro preventivo per equivalente, del valore di mercato di n. 3 immobili oggetto di autoriciclaggio, da eseguire su somme di denaro e strumenti finanziari nella disponibilità degli indagati;

c. il sequestro preventivo, cosiddetto impeditivo, delle partecipazioni o quote di tutte le società e delle aziende, amministrate o comunque riconducibili agli indagati, nochè dei crediti d'imposta presenti nei cassetti fiscali. In dettaglio, è stato disposto il sequestro di n. 9 compendi aziendali relativi a n. 8 società ed una ditta individuale, comprensivo di n. 237 unità immobiliari e n. 13 automezzi per un valore stimato di circa 25 milioni di euro.



È necessario ricordare che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo in caso di emissione di una sentenza irrevocabile di condanna.



È importante segnalare che la Procura e la GdF hanno avviato specifici approfondimenti finalizzati a tutelare eventuali terzi che avessero nelle more acquistato in buona fede beni immobili.



Inoltre, la presunta buona fede dei cittadini acquirenti degli immobili oggetto di possibile sequestro sarà motivo di esclusione del provvedimento.



La custodia, conservazione e gestione di tutti i beni immobili, mobili e compendi aziendali sarà affidata ad un Amministratore giudiziario nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari. L'attività coordinata dalla Procura della Repubblica ed eseguita dalla Guardia di Finanza mira a rafforzare l'azione di contrasto ai contesti di illegalità economico finanziaria connotati da maggiore gravità e pericolosità per la tenuta del sistema economico "sano", nonché per la tutela dei lavoratori dipendenti, spesso ignare vittime di sistemi e attività truffaldine.

