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Il pronto intervento Trani-Bisceglie promuove una mattina di formazione per gli assistenti sociali

Appuntamento in programma nella città tranese alla sala Cineforum della biblioteca comunale

Trani - sabato 5 settembre 2026 10.36
La narrazione come strumento di protezione, la supervisione come sostegno alla professione e il confronto come occasione di crescita. Sono questi i temi al centro della giornata formativa promossa dal Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) dell'Ambito Territoriale n. 5 Trani – Bisceglie, gestito dalla RTI Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà, Mi Stai a Cuore e Trani Soccorso, in collaborazione con il Servizio Sociale Professionale. L'appuntamento si terrà venerdì 25 settembre 2026, alle ore 9.00, presso la Sala Cineforum della Biblioteca Comunale "G. Bovio" di Trani, e rappresenta un'importante occasione di aggiornamento e confronto rivolta agli Assistenti Sociali, agli operatori del Pronto Intervento Sociale e a tutti i professionisti impegnati nei servizi alla persona. L'iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare strumenti innovativi e buone pratiche capaci di sostenere gli operatori nei contesti di emergenza e, al tempo stesso, di promuovere una riflessione sul ruolo del Servizio Sociale nella tutela dei minori e delle famiglie troppo spesso vittima di pregiudizi e di false credenze dell'opinione pubblica.
Attraverso il dialogo tra professionisti provenienti da esperienze diverse, la giornata offrirà spunti metodologici, approfondimenti pedagogici e momenti di confronto sui vissuti di chi opera quotidianamente nelle situazioni di maggiore fragilità. Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del dott. Massimiliano Fiorentino Presidente CROAS PUGLIA, della dott.ssa Vincenza Angarano, Presidente della Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà e capofila della RTI del Pronto Intervento Sociale dell'Ambito Territoriale n. 5 Trani – Bisceglie, e della dott.ssa Alessandra Tranchino, Coordinatrice psicologa del Servizio PIS della Cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà.
A moderare l'incontro sarà la dott.ssa Isabella De Rosa, Assistente Sociale della Regione Piemonte curatrice del Libro della sua collega dott.ssa Gedda. La prima sessione sarà dedicata alla presentazione del libro "Smilla fa un lavoro importante", con l'intervento della dott.ssa Laura Gedda, Assistente Sociale della Regione Piemonte e autrice del volume. Attraverso il racconto della propria esperienza professionale e della nascita del libro, l'autrice mostrerà come la narrazione possa diventare uno strumento concreto di accompagnamento del minore durante gli interventi di emergenza, favorendo l'ascolto, la comprensione e la costruzione di una relazione di fiducia nei momenti più delicati.
Seguirà l'intervento del dott. Michele Corriero, Professore associato di Pedagogia Generale e Sociale presso l'Università Niccolò Cusano di Roma, Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Bari e supervisore di équipe multiprofessionali, che approfondirà il tema "I vissuti del Servizio Sociale Professionale". L'intervento offrirà una riflessione sulle dinamiche emotive che caratterizzano il lavoro degli Assistenti Sociali, sull'importanza della supervisione e sulla necessità di riconoscere il valore delle esperienze professionali maturate nei contesti più complessi. La giornata si concluderà con l'intervento della dott.ssa Natascia Moschetta coordinatrice del servizio sociale professionale del Comune di Trani dedicato a "La tutela della professione", con un approfondimento nella tutela dell'identità dell'Assistente Sociale e nella valorizzazione di una professione fondamentale per il sistema di welfare.
«La cura passa anche attraverso le parole e le storie», sottolineano gli organizzatori. «Nei contesti di emergenza la narrazione può diventare uno strumento capace di rassicurare, accompagnare e creare un ponte di fiducia con il bambino. Allo stesso tempo, è fondamentale offrire agli operatori occasioni di formazione, confronto e supervisione che consentano di rafforzare competenze, consapevolezza e benessere professionale».
L'evento è accreditato ai fini della formazione continua degli Assistenti Sociali e si inserisce nel percorso di aggiornamento promosso dal Pronto Intervento Sociale dell'Ambito Territoriale n. 5 Trani - Bisceglie per rafforzare la qualità degli interventi e sostenere la crescita professionale degli operatori impegnati quotidianamente nella tutela delle persone più vulnerabili.
  • Biblioteca di Trani
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