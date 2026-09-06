Rotta verso il Trofeo CONI: la grande stagione della ASD Tommaso Assi Trani tra podi e nuovi traguardi

Esordienti: Terzo posto per Vincenzo Palmieri, felice per l'esperienza condivisa con i compagni e consapevole dei progressi maturati in vista del passaggio alla categoria superiore.

Cuccioli: Primo gradino del podio per Nicola Papaleo e secondo posto per Mia Porcelli.

Mini Cuccioli: Medaglia d'argento per Angelo Botta, autore di un'ottima prova.

Un'estate ricca di soddisfazioni, traguardi prestigiosi e crescita sia atletica che personale per gli atleti della, protagonisti assoluti nei mesi scorsi su più fronti agonistici e formativi. Tra giugno e agosto 2026 si è svolto il Campionato Interregionale Sud: nella classifica generale di categoria, il giovaneha conquistato un eccellente secondo posto, mentreha raggiunto la quinta posizione. Risultati di altissimo profilo che sono valsi a entrambi la convocazione per la fase finale nazionale del Trofeo CONI, giunto all'undicesima edizione, in programma a Bari dal 4 al 7 ottobre 2026.Entrambi hanno accolto la chiamata con grande entusiasmo. «Partecipare all'Interregionale è stato bellissimo e motivo di profonda soddisfazione – ha spiegato Nina B. Capogrosso –. È stata la mia seconda partecipazione e sono davvero contenta, soprattutto considerando che pratico questa disciplina solo da un anno e mezzo: un traguardo non scontato, vista la presenza di atlete con molta più esperienza, ma che ripaga tutto l'impegno dimostrato. Per il Trofeo CONI sono entusiasta di vivere appieno questa esperienza». A farle eco èche evidenzia l'alto coefficiente di difficoltà affrontato: «Anche chi gareggiava da più tempo ha constatato come questa stagione sia stata particolarmente impegnativa, dato l'alto livello tecnico degli atleti al via. Le gare sono state complesse per via delle distanze maggiori rispetto alla categoria precedente. Salire di nuovo sul podio dopo confronti così serrati è stata una gioia immensa e la conferma del duro lavoro svolto».Notevoli anche i piazzamenti raccolti dalle categorie dei più giovani nella rassegna interregionale:Altro snodo centrale dell'estate è stato il raduno di triathlon svoltosi in Sicilia a Galati Mamertino (Messina), coordinato dai, consigliere nazionale FiTri. Al collegiale hanno preso parte, protagonisti di una settimana intensa utile a perfezionare la tenuta fisica, i ritmi di recupero e la gestione della concentrazione in gara. A tracciare il bilancio complessivo è, referente tecnico regionale (RGT) Puglia e tecnico specializzato FiTri per la Tommaso Assi: «Questa stagione è stata ricchissima di gratificazioni, sportive e umane. L'integrazione di atleti provenienti da altre realtà, come Elvana Dobruna dal Kosovo – coinvolta grazie al progetto federale "Il triathlon entra a scuola" –, ha alimentato uno straordinario scambio culturale, sportivo e linguistico. Sul piano agonistico i risultati parlano da soli: la determinazione dei ragazzi li ha portati ai vertici interregionali, mentre l'esperienza del raduno in Sicilia ha offerto loro un assaggio del triathlon di alto livello. Siamo già al lavoro per pianificare importanti novità in vista della prossima stagione agonistica».