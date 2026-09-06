ASD Tommaso Assi Trani tra podi e nuovi traguardi. <span>Foto Carla Anna Penza</span>
ASD Tommaso Assi Trani tra podi e nuovi traguardi. Foto Carla Anna Penza
Sport

Rotta verso il Trofeo CONI: la grande stagione della ASD Tommaso Assi Trani tra podi e nuovi traguardi

Dalle vittorie al Campionato Interregionale al raduno in Sicilia: Gabriele Musicco e Nina B. Capogrosso convocati nella rappresentativa pugliese per la finale nazionale

Trani - domenica 6 settembre 2026
Un'estate ricca di soddisfazioni, traguardi prestigiosi e crescita sia atletica che personale per gli atleti della ASD Tommaso Assi Trani, protagonisti assoluti nei mesi scorsi su più fronti agonistici e formativi. Tra giugno e agosto 2026 si è svolto il Campionato Interregionale Sud: nella classifica generale di categoria, il giovane Gabriele Musicco ha conquistato un eccellente secondo posto, mentre Nina B. Capogrosso ha raggiunto la quinta posizione. Risultati di altissimo profilo che sono valsi a entrambi la convocazione per la fase finale nazionale del Trofeo CONI, giunto all'undicesima edizione, in programma a Bari dal 4 al 7 ottobre 2026.

Entrambi hanno accolto la chiamata con grande entusiasmo. «Partecipare all'Interregionale è stato bellissimo e motivo di profonda soddisfazione – ha spiegato Nina B. Capogrosso –. È stata la mia seconda partecipazione e sono davvero contenta, soprattutto considerando che pratico questa disciplina solo da un anno e mezzo: un traguardo non scontato, vista la presenza di atlete con molta più esperienza, ma che ripaga tutto l'impegno dimostrato. Per il Trofeo CONI sono entusiasta di vivere appieno questa esperienza». A farle eco è Gabriele Musicco, che evidenzia l'alto coefficiente di difficoltà affrontato: «Anche chi gareggiava da più tempo ha constatato come questa stagione sia stata particolarmente impegnativa, dato l'alto livello tecnico degli atleti al via. Le gare sono state complesse per via delle distanze maggiori rispetto alla categoria precedente. Salire di nuovo sul podio dopo confronti così serrati è stata una gioia immensa e la conferma del duro lavoro svolto».

I successi delle categorie giovanili
Notevoli anche i piazzamenti raccolti dalle categorie dei più giovani nella rassegna interregionale:
  • Esordienti: Terzo posto per Vincenzo Palmieri, felice per l'esperienza condivisa con i compagni e consapevole dei progressi maturati in vista del passaggio alla categoria superiore.
  • Cuccioli: Primo gradino del podio per Nicola Papaleo e secondo posto per Mia Porcelli.
  • Mini Cuccioli: Medaglia d'argento per Angelo Botta, autore di un'ottima prova.
Il raduno in Sicilia e la visione tecnica
Altro snodo centrale dell'estate è stato il raduno di triathlon svoltosi in Sicilia a Galati Mamertino (Messina), coordinato da Fabio Pruiti, consigliere nazionale FiTri. Al collegiale hanno preso parte Emanuele Porcelli, Leonardo Palmieri e Luigi Capogrosso, protagonisti di una settimana intensa utile a perfezionare la tenuta fisica, i ritmi di recupero e la gestione della concentrazione in gara. A tracciare il bilancio complessivo è Alessandro Botta, referente tecnico regionale (RGT) Puglia e tecnico specializzato FiTri per la Tommaso Assi: «Questa stagione è stata ricchissima di gratificazioni, sportive e umane. L'integrazione di atleti provenienti da altre realtà, come Elvana Dobruna dal Kosovo – coinvolta grazie al progetto federale "Il triathlon entra a scuola" –, ha alimentato uno straordinario scambio culturale, sportivo e linguistico. Sul piano agonistico i risultati parlano da soli: la determinazione dei ragazzi li ha portati ai vertici interregionali, mentre l'esperienza del raduno in Sicilia ha offerto loro un assaggio del triathlon di alto livello. Siamo già al lavoro per pianificare importanti novità in vista della prossima stagione agonistica».
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  • Atletica Tommaso Assi
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