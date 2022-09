Allerta arancione sulla Puglia centrale Adriatica,peggioramento in arrivo

Maltempo in peggioramento su Trani e il resto della Puglia centrale adriatica, per cui la protezione civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione valido dalle 13 di oggi e per le successive 11 ore.Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sulla Puglia centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.