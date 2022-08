Allerta "gialla" per domani, in arrivo rovesci o temporali

Ancora un'allerta meteo "gialla" per domani 1 settembre, con bollettino diramato dalla Protezione Civile della Puglia, che riguarda tutta la regione, compresa la fascia "centrale adriatica" di cui fa parte il nostro territorio. Si tratta di un'allerta gialla: rischio idrogeologico per temporali dalle 8 del mattino di giovedì 1 settembre per le successive 12 ore. Sono attese precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; da isolate a sperse, a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati sul resto della Puglia.