"Una storia medievale": Saverio Ciccimarra a Trani con il suo ultimo libro

Mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 19.00, il Gaber Club apre le porte a un nuovo appuntamento della sua rubrica settimanale "Ogni libro ha la sua storia", lo spazio del mercoledì dedicato ai libri e alle storie che meritano di essere raccontate.Protagonista della serata sarà la presentazione del volume "La civiltà medioevale" di Saverio Omar Ciccimarra, un'opera che invita il lettore a compiere un viaggio nel Medioevo lontano dai soliti cliché. Non un manuale accademico né un trattato specialistico, ma un racconto accessibile e coinvolgente che attraversa oltre mille anni di storia – dal IV al XV secolo, dagli ultimi decenni della Tarda Antichità fino all'epoca delle grandi scoperte geografiche – con l'obiettivo dichiarato di liberare il Medioevo dalla retorica dei "secoli bui".«Questo non è un manuale di Storia Medievale, perché ce ne sono già tanti e il disegno di questo libro è più modesto e senza dubbio meno ambizioso», spiega l'autore. «Il proposito è quello di raccontare la storia del periodo compreso tra il IV e il XV secolo per liberarlo dalla retorica dei "secoli bui"». Un intento chiaro: restituire complessità, vitalità culturale e profondità di pensiero a un'epoca decisiva per la nascita del mondo moderno.A dialogare con l'autore saranno il professor Guido Croci, Girolamo Larovere e Salvatore Calciano, in un confronto che promette di intrecciare prospettive storiche, riflessioni culturali e spunti di attualità.Nato a Ferrandina nel 1975, Ciccimarra insegna Storia e Filosofia al Liceo Classico di Matera. Con questo libro propone una narrazione capace di avvicinare studiosi e appassionati, studenti e curiosi, offrendo una lettura del Medioevo che supera stereotipi e semplificazioni.L'ingresso è libero. Un'occasione preziosa per riscoprire, attraverso le pagine di un libro e il dialogo diretto con il suo autore, un periodo storico che continua a parlare al nostro presente e che è ancora oggi oggetto di pregiudizi e luoghi comuni.