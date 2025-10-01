Ecologia e Politica, a Trani la presentazione del libro Foto Credits" />
Ecologia e Politica, a Trani la presentazione del libro "La linea del Pudore" di Scaglione. Foto Credits
Attualità

Ecologia e Politica, a Trani la presentazione del libro "La linea del Pudore" di Scaglione

L'incontro, promosso da Sinistra Italiana, è in programma per giovedì 2 ottobre ore 19:00

Trani - mercoledì 1 ottobre 2025 6.22 Comunicato Stampa
Giovedì 2 Ottobre alle ore 19:00, presso la sede di Sinistra Italiana Trani sita in Via Barisano da Trani n.32, ci sarà la presentazione del libro "La linea del Pudore" di Giuseppe Scaglione. Dialogano con l'autore: Vincenzo Topputo (segretario Sinistra Italiana Trani), Mattia Presta (Segreteria Sinistra Italiana Trani) e Federica Genoveffa Porcelli (Giornalista). Un occasione unica per parlare di Ecologia e Politica attraverso un dibattito e la presentazione di un libro vivamente consigliato.
  • Libri
Altri contenuti a tema
Per la prima volta a Trani, un evento inedito con un maestro di fama mondiale del Reiki Per la prima volta a Trani, un evento inedito con un maestro di fama mondiale del Reiki L'iniziativa, organizzata dall'associazione "Rispettiamo Trani", si terrà giovedì 2 ottobre per un incontro sulla crescita interiore.
Contributo libro classi digitali, consegna documentazione per rimborsi Scuola e Lavoro Contributo libro classi digitali, consegna documentazione per rimborsi Scadenza: 10 ottobre 2025. Tutte le info
Una piccola biblioteca a cielo aperto: a Trani, in Villa Comunale, la cultura rinasce in una casetta di legno Una piccola biblioteca a cielo aperto: a Trani, in Villa Comunale, la cultura rinasce in una casetta di legno L'iniziativa di book-sharing dell'Università Popolare Santa Sofia resiste al vandalismo grazie alla passione dei volontari ed al supporto di «RispettiAmo Trani»
Vito Cozzoli presenta “L’anima sociale e industriale dello sport” alle Vecchie Segherie Mastrototaro Speciale Vito Cozzoli presenta “L’anima sociale e industriale dello sport” alle Vecchie Segherie Mastrototaro Lo sport tra passione, impatto sociale e industria sarà protagonista il 7 agosto
Sold out il talk con Paolo Telesforo per la presentazione del nuovo libro di Lino Patruno Eventi e cultura Sold out il talk con Paolo Telesforo per la presentazione del nuovo libro di Lino Patruno Serata televisiva, condotta da Alfredo Nolasco, ospitata ieri a Bisceglie, presso l’Università Popolare Santa Sofia
Cecilia D’Elia presenta "Chi ha paura delle donne" alle Vecchie Segherie Mastrototaro Speciale Cecilia D’Elia presenta "Chi ha paura delle donne" alle Vecchie Segherie Mastrototaro Appuntamento lunedì 7 luglio alle 19:30
La Puglia sotto i riflettori: le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano Nicola Lagioia, Andrea Piva e Cristina Gerosa Speciale La Puglia sotto i riflettori: le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano Nicola Lagioia, Andrea Piva e Cristina Gerosa Appuntamento sabato 14 giugno alle 19:30
Uno sguardo "oltre": il nuovo libro di padre Giovanni Nitti domani nella chiesa del Carmine Eventi e cultura Uno sguardo "oltre": il nuovo libro di padre Giovanni Nitti domani nella chiesa del Carmine Un incontro per vincere paure e angosce attraverso la fede
Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta
30 settembre 2025 Trani, furgone si ribalta sulla Statale 16bis in direzione Barletta
Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie, nuove nomine pastorali
30 settembre 2025 Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie, nuove nomine pastorali
Grazie Pierino, simbolo di legalità e umanità
30 settembre 2025 Grazie Pierino, simbolo di legalità e umanità
Dialoghi di Trani, cala il sipario sulla XXIV ed.: oltre 20mila presenze e uno sguardo già al futuro
30 settembre 2025 Dialoghi di Trani, cala il sipario sulla XXIV ed.: oltre 20mila presenze e uno sguardo già al futuro
"De Amicis " di Trani (distaccamento San Paolo) segnalazione di inciviltà
30 settembre 2025 "De Amicis" di Trani (distaccamento San Paolo) segnalazione di inciviltà
Cimitero Trani, l'attacco del M5S: "Costi fuori controllo e silenzio bipartisan "
30 settembre 2025 Cimitero Trani, l'attacco del M5S: "Costi fuori controllo e silenzio bipartisan"
Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese
30 settembre 2025 Elezioni regionali Puglia, il primo toto-nomi tra conferme e sorprese
Sicurezza, coraggio e legalità: la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo a Margherita di Savoia
30 settembre 2025 Sicurezza, coraggio e legalità: la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo a Margherita di Savoia
1
Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
30 settembre 2025 Un ospedale “mediterraneo” che punta all’eccellenza: presentato il progetto del nuovo Ospedale del Nord Barese
Settimana europea della mobilità, per il presidente Fiab "bilancio soddisfacente "
30 settembre 2025 Settimana europea della mobilità, per il presidente Fiab "bilancio soddisfacente"
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.