Ecologia e Politica, a Trani la presentazione del libro "La linea del Pudore" di Scaglione

Giovedì 2 Ottobre alle ore 19:00, presso la sede di Sinistra Italiana Trani sita in Via Barisano da Trani n.32, ci sarà la presentazione del libro "La linea del Pudore" di Giuseppe Scaglione. Dialogano con l'autore: Vincenzo Topputo (segretario Sinistra Italiana Trani), Mattia Presta (Segreteria Sinistra Italiana Trani) e Federica Genoveffa Porcelli (Giornalista). Un occasione unica per parlare di Ecologia e Politica attraverso un dibattito e la presentazione di un libro vivamente consigliato.