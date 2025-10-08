Attualità
Storie e autori a Trani: al via stasera "I Mercoledì del Gaber"
Quattro appuntamenti letterari ad ingresso libero per tutto il mese di ottobre al Gaber Club.
Trani - mercoledì 8 ottobre 2025 7.26
Un autunno all'insegna della letteratura. Il Gaber Club di Trani inaugura stasera, mercoledì 8 ottobre, la sua nuova rassegna, "I Mercoledì del Gaber – Ogni libro ha la sua storia", un ciclo di quattro incontri dedicati al piacere della lettura e del dialogo. Ogni mercoledì del mese, alle ore 19:00, la sede di via Fra Diego Alvarez si trasformerà in un salotto letterario dove autori e lettori potranno incontrarsi, condividere riflessioni e concludere la serata con un brindisi conviviale.
Si comincia proprio stasera con la presentazione del libro "Sguardi – L'attualità in questione" di Sergio D'Angelo. Il calendario proseguirà poi il 15 ottobre con Anna Caiati, con "Carissima Dottoressa", il 22 ottobre con Adele Porzia con "Ricordi di viaggio" e si concluderà il 29 ottobre con Anna Grazia Larato con il libro "Tre donne" .
"Il nostro obiettivo è semplice - dice Chicca Dadduzio, mentore del Gaber Club - usare i libri per farci incontrare. In un'epoca così veloce, 'I Mercoledì del Gaber' vogliono essere una pausa per dialogare e pensare insieme, faccia a faccia. Il brindisi finale con l'autore è il simbolo di ciò che cerchiamo: trasformare un evento culturale in un momento di vera comunità. Crediamo ci sia un grande bisogno di iniziative che nutrano la mente e rafforzino i legami umani." . L'ingresso è libero - Si consiglia la prenotazione al nr. 375 5344268.
