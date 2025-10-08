Storie e autori a Trani: al via stasera "I Mercoledì del Gaber"

Un autunno all'insegna della letteratura. Ilinaugura stasera, mercoledì 8 ottobre, la sua nuova rassegna, "I Mercoledì del Gaber – Ogni libro ha la sua storia", un ciclo di quattro incontri dedicati al piacere della lettura e del dialogo.la sede di via Fra Diego Alvarez si trasformerà in un salotto letterario dove autori e lettori potranno incontrarsi, condividere riflessioni e concludere la serata con un brindisi conviviale.Si comincia proprio stasera con la presentazione del libro "Sguardi – L'attualità in questione" di. Il calendario proseguirà poi il 15 ottobre con, con "Carissima Dottoressa", il 22 ottobre concon "Ricordi di viaggio" e si concluderà il 29 ottobre concon il libro "Tre donne" ."Il nostro obiettivo è semplice - dice, mentore del Gaber Club - usare i libri per farci incontrare. In un'epoca così veloce, 'I Mercoledì del Gaber' vogliono essere una pausa per dialogare e pensare insieme, faccia a faccia. Il brindisi finale con l'autore è il simbolo di ciò che cerchiamo: trasformare un evento culturale in un momento di vera comunità. Crediamo ci sia un grande bisogno di iniziative che nutrano la mente e rafforzino i legami umani." .